أعلن الجيش الباكستاني أنه أجرى، الاثنين، أول اختبار لصاروخ عابر أطلق من غواصة قادر على حمل شحنة نووية.
وأفاد بيان رسمي للجيش في إسلام أباد، أن الصاروخ أطلق من غواصة وأصاب هدفه بدقة.
وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس، أن الصاروخ الذي يصل مداه إلى 450 كلم قادر على حمل شحنة نووية.
وأضاف البيان، إن "بابور 3 النسخة البحرية للصاروخ البري العابر بابور 2 الذي تم اختباره بنجاح في ديسمبر الماضي".
وتابع الجيش: "إن باكستان ترى في هذا التطور المهم خطوة نحو ترسيخ سياسة ردع ذات مصداقية".
وتجري باكستان وجارتها الهند بانتظام تجارب لإطلاق صواريخ منذ أن أثبتا قدراتهما النووية في 1998.
وبات البلدان قادرين على إطلاق صواريخ بالستية يمكنها أن تحمل شحنات نووية أو تقليدية.
والتوتر بين البلدين مستمر خصوصاً في منطقة كشمير المتنازع عليها.
وتعد باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة في قائمة الدول النووية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والهند وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تمتلك قدرات نووية غير معلنة.
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أطلق من غواصة
باكستان تجري أول اختبار لصاروخ قادر على حمل شحنة نووية
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن الجيش الباكستاني أنه أجرى، الاثنين، أول اختبار لصاروخ عابر أطلق من غواصة قادر على حمل شحنة نووية.
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وأفاد بيان رسمي للجيش في إسلام أباد، أن الصاروخ أطلق من غواصة وأصاب هدفه بدقة.
وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس، أن الصاروخ الذي يصل مداه إلى 450 كلم قادر على حمل شحنة نووية.
وأضاف البيان، إن "بابور 3 النسخة البحرية للصاروخ البري العابر بابور 2 الذي تم اختباره بنجاح في ديسمبر الماضي".
وتابع الجيش: "إن باكستان ترى في هذا التطور المهم خطوة نحو ترسيخ سياسة ردع ذات مصداقية".
وتجري باكستان وجارتها الهند بانتظام تجارب لإطلاق صواريخ منذ أن أثبتا قدراتهما النووية في 1998.
وبات البلدان قادرين على إطلاق صواريخ بالستية يمكنها أن تحمل شحنات نووية أو تقليدية.
والتوتر بين البلدين مستمر خصوصاً في منطقة كشمير المتنازع عليها.
وتعد باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة في قائمة الدول النووية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والهند وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تمتلك قدرات نووية غير معلنة.