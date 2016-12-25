رفضت وزارة الأشغال العمومية والنقل، في اجتماع ممثليها، الأحد، بمسؤولي نقابات سائقي الأجرة ومتعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين وما بين الولايات، التعاطي مع مطلب رفع تسعيرة النقل على مستوى كافة أنماط النقل البري للمسافرين، فيما تم التوصل معهم إلى قرارات أخرى، في شكل تدابير موازنة، من شأنها تقديم بدائل لتخفيف أعباء الوضع الجديد على مختلف نشطاء القطاع.
وحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، المنعقد بمقر وزارة النقل، الأحد، فإن وقع ارتفاع تسعيرة الوقود على متعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين والحضري وبين الولايات، سوف لن تلقي بظلالها على جيب المواطن، على الأقل في الوقت الراهن، لكن وخلال النقاش الذي تعرض من خلاله ممثلو الناقلين لانشغالات هؤلاء، تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الجديدة، التي اعتبرها ممثل عن النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين لوهران بمثابة خطوط عريضة لمكاسب سيتم العمل على تجسيدها في لقاءات دورية أخرى.
والتزمت وزارة الأشغال العمومية والنقل بمرافقة متعاملي النقل البري والحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة لدى كل من وزارة المالية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي قصد تمكينهم من تخفيض الضرائب الجزافية وتأمين مستحقاتهم، ومرافقتها متعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى وزارة الطاقة لدعمهم في تجهيز مركباتهم بتجهيزات "سيرغاز"، والقيام بالدور ذاته لدى وزارتي الطاقة والتجارة للنظر في إمكانية استفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا بالنسبة لسائقي الطاكسيات دائما.
كما تم إعداد التدابير اللازمة لتمكين هذه الفئة من تحصيل مداخيل جديدة عن طريق الإشهار على سياراتهم، وهذا من خلال إبرام صفقات مباشرة مع شركات ووكالات إشهار على غرار ما يتم في الخارج، وأيضا الإقرار بتجميد منح المقاعد لاستغلال نشاط نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها مصالح وزارة القطاع في كل ولاية، مثل ما تم لصالح الناقلين افتكاك التزام الوصاية بالإبقاء على تجميد منح الخطوط الخاصة بالنقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات، إصدار تعليمة لمنح متعاملي نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصا استثنائية لنقل المواطنين الراغبين في تنظيم رحلات سياحية، وتنصيب فوج عمل لإعادة النظر في التدابير الخاصة بعمر الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط.
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خيرة غانو
رفضت وزارة الأشغال العمومية والنقل، في اجتماع ممثليها، الأحد، بمسؤولي نقابات سائقي الأجرة ومتعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين وما بين الولايات، التعاطي مع مطلب رفع تسعيرة النقل على مستوى كافة أنماط النقل البري للمسافرين، فيما تم التوصل معهم إلى قرارات أخرى، في شكل تدابير موازنة، من شأنها تقديم بدائل لتخفيف أعباء الوضع الجديد على مختلف نشطاء القطاع.
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وحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، المنعقد بمقر وزارة النقل، الأحد، فإن وقع ارتفاع تسعيرة الوقود على متعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين والحضري وبين الولايات، سوف لن تلقي بظلالها على جيب المواطن، على الأقل في الوقت الراهن، لكن وخلال النقاش الذي تعرض من خلاله ممثلو الناقلين لانشغالات هؤلاء، تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الجديدة، التي اعتبرها ممثل عن النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين لوهران بمثابة خطوط عريضة لمكاسب سيتم العمل على تجسيدها في لقاءات دورية أخرى.
والتزمت وزارة الأشغال العمومية والنقل بمرافقة متعاملي النقل البري والحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة لدى كل من وزارة المالية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي قصد تمكينهم من تخفيض الضرائب الجزافية وتأمين مستحقاتهم، ومرافقتها متعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى وزارة الطاقة لدعمهم في تجهيز مركباتهم بتجهيزات "سيرغاز"، والقيام بالدور ذاته لدى وزارتي الطاقة والتجارة للنظر في إمكانية استفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا بالنسبة لسائقي الطاكسيات دائما.
كما تم إعداد التدابير اللازمة لتمكين هذه الفئة من تحصيل مداخيل جديدة عن طريق الإشهار على سياراتهم، وهذا من خلال إبرام صفقات مباشرة مع شركات ووكالات إشهار على غرار ما يتم في الخارج، وأيضا الإقرار بتجميد منح المقاعد لاستغلال نشاط نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها مصالح وزارة القطاع في كل ولاية، مثل ما تم لصالح الناقلين افتكاك التزام الوصاية بالإبقاء على تجميد منح الخطوط الخاصة بالنقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات، إصدار تعليمة لمنح متعاملي نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصا استثنائية لنقل المواطنين الراغبين في تنظيم رحلات سياحية، وتنصيب فوج عمل لإعادة النظر في التدابير الخاصة بعمر الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط.