نشرية خاصة للأرصاد الجوية أمطار غزيرة وثلوج مرتقبة وسط وشرق البلاد

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء، نشرية خاصة حذرت فيها من تساقط أمطار غزيرة تتجاوز 40 ملم محليا، على ولايات وسط وشرق البلاد، ابتداء من اليوم الثلاثاء على 18 سا إلى غاية الأربعاء في حدود الساعة 12 سا.

وأفادت ذات النشرية أن الولايات المعنية هي: الشلف، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، العاصمة، بومرداس، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيسمسيلت.

أشارت النشرية، إلى تساقط للثلوج على المناطق الشمالية التي يتجاوز علوها 1000 متر ابتداء من اليوم الثلاثاء، على الساعة 21 سا إلى غاية الأربعاء في حدود الساعة التاسعة صباحا.

وحسب ذات المصدر، فإن سمك الثلوج سيتجاوز 15 سم طيلة مدة صلاحية النشرية الخاصة.

وعن الولايات المعنية بتساقط الثلوج أفادت النشرية: البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، الجلفة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، باتنة، أم البواقي، خنشلة، النعامة، تيارت، البيض.