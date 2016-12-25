قتل خمسة أشخاص هم تلميذان ومعلمان ومدير مدرسة في قصف جوي أصاب مدرستهم في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، الثلاثاء، حسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية في العاصمة اليمنية لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر عسكري، أن صاروخاً أطلقته طائرة حربية أصاب المدرسة الواقعة في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بشكل مباشر، بينما سقط صاروخ آخر خلف المدرسة.
وأكد مصدر طبي مقتل التلميذين والمعلمين ومدير المدرسة وإصابة 13 شخصاً آخرين بجروح في القصف الجوي.
واتهمت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" القريبة من المتمردين الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية بالوقوف خلف غارة، الثلاثاء، في نهم، متحدثة عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة 15 شخصاً آخر بجروح في القصف الجوي.
وقالت "طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد ثمانية من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية".
وتشن طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات تستهدف مواقع للمتمردين الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مناطق مختلفة من اليمن بينها صنعاء والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة المتمردين.
كما تشن طائرات أمريكية من دون طيار غارات تستهدف مقاتلين جهاديين في عدة مناطق في اليمن الغارق منذ نحو عامين في نزاع دام بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات صالح.
وفي أوت اتهمت منظمة أطباء بلا حدود التحالف العربي بالتسبب بمقتل عشرة أطفال في غارة على مدرسة في شمال البلاد، لكن لجنة تحقيق تابعة للتحالف قالت إن أقرب هدف لطائرات التحالف كان يبعد عشرة كلم عن المدرسة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1مشعل: الجزائريون قدوتنا في مواجهة الاحتلال
2كيف برر جنود الاحتلال فرارهم من أمام منفذ عملية القدس؟
3دول خليجية تعزي في وفاة رفسنجاني وصمت سعودي
4العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته
5مصرع نحو 40 شخصا بسبب الصقيع في أوروبا
Français English
الرأي
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
قتلى في قصف جوي أصاب مدرسة في اليمن
وكالات - الشروق أونلاين
قتل خمسة أشخاص هم تلميذان ومعلمان ومدير مدرسة في قصف جوي أصاب مدرستهم في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، الثلاثاء، حسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية في العاصمة اليمنية لوكالة فرانس برس.
تغطيات ذات صلة
أوباما يلقي آخر خطاب رئاسي له في شيكاغو
إيران تودع رفسنجاني
قرار منع النقاب في المغرب يثير جدلا
قتلى في قصف جوي أصاب مدرسة في اليمن
إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا
وقال مصدر عسكري، أن صاروخاً أطلقته طائرة حربية أصاب المدرسة الواقعة في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بشكل مباشر، بينما سقط صاروخ آخر خلف المدرسة.
وأكد مصدر طبي مقتل التلميذين والمعلمين ومدير المدرسة وإصابة 13 شخصاً آخرين بجروح في القصف الجوي.
واتهمت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" القريبة من المتمردين الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية بالوقوف خلف غارة، الثلاثاء، في نهم، متحدثة عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة 15 شخصاً آخر بجروح في القصف الجوي.
وقالت "طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد ثمانية من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية".
وتشن طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات تستهدف مواقع للمتمردين الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مناطق مختلفة من اليمن بينها صنعاء والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة المتمردين.
كما تشن طائرات أمريكية من دون طيار غارات تستهدف مقاتلين جهاديين في عدة مناطق في اليمن الغارق منذ نحو عامين في نزاع دام بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات صالح.
وفي أوت اتهمت منظمة أطباء بلا حدود التحالف العربي بالتسبب بمقتل عشرة أطفال في غارة على مدرسة في شمال البلاد، لكن لجنة تحقيق تابعة للتحالف قالت إن أقرب هدف لطائرات التحالف كان يبعد عشرة كلم عن المدرسة.