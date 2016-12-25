قتلى في قصف جوي أصاب مدرسة في اليمن

قتل خمسة أشخاص هم تلميذان ومعلمان ومدير مدرسة في قصف جوي أصاب مدرستهم في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، الثلاثاء، حسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية في العاصمة اليمنية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري، أن صاروخاً أطلقته طائرة حربية أصاب المدرسة الواقعة في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بشكل مباشر، بينما سقط صاروخ آخر خلف المدرسة.

وأكد مصدر طبي مقتل التلميذين والمعلمين ومدير المدرسة وإصابة 13 شخصاً آخرين بجروح في القصف الجوي.

واتهمت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" القريبة من المتمردين الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية بالوقوف خلف غارة، الثلاثاء، في نهم، متحدثة عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة 15 شخصاً آخر بجروح في القصف الجوي.

وقالت "طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد ثمانية من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية".

وتشن طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات تستهدف مواقع للمتمردين الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مناطق مختلفة من اليمن بينها صنعاء والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة المتمردين.

كما تشن طائرات أمريكية من دون طيار غارات تستهدف مقاتلين جهاديين في عدة مناطق في اليمن الغارق منذ نحو عامين في نزاع دام بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات صالح.

وفي أوت اتهمت منظمة أطباء بلا حدود التحالف العربي بالتسبب بمقتل عشرة أطفال في غارة على مدرسة في شمال البلاد، لكن لجنة تحقيق تابعة للتحالف قالت إن أقرب هدف لطائرات التحالف كان يبعد عشرة كلم عن المدرسة.