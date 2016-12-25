أثقل حصيلة سجلت بالمسيلة حوادث المرور تقتل 59 شخصا خلال أسبوع

خلفت حوادث المرور 59 قتيلا و1141 جريح، في 1031 حادث على المستوى الوطني خلال الأسبوع الأول من سنة 2017.

وأفادت حصيلة مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة 11 شخصا وإصابة 41 آخرين إثر وقوع 31 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت مصالح الحماية المدنية بـ1079 تدخل سمح بإخماد 691 حريق من مختلف الأصناف.