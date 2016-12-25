فضيحة مدوية في يوم تنصيبه رئيس غانا يلقي خطاباً مسروقاً من رؤساء أمريكيين

عاشت غانا، السبت الماضي، حدثاً استثنائياً بانتخاب الرئيس الجديد نانا أكوفو-أدو رئيساً جديداً للبلاد خلفاً لجون دراماني ماهاما، حسب ما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، الاثنين.

وحضر مراسم التنصيب عدد من رؤساء الدول والحكومات، الذين استمعوا لخطاب "تاريخي" استعرض فيه الرئيس الجديد ملامح إستراتجيته للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ومباشرة بعد خطاب النصر، تفاجأ شعب نانا أكوفو بأن جزءاً من خطابه التاريخي "مسروق" من خطابات سابقة للرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن.

ووصفت وسائل إعلام في غانا خطاب الرئيس بـ"الفضيحة"، وأسرع مكتب الرئاسة إلى إصدار بيان يعتذر فيه عن الواقعة.

وقال مكتب الرئاسة: "نعتذر عن الواقعة، التي هي نتاج سهو غير متعمد"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام غانية.

ونقل الرئيس المنتخب في خطاب تنصيبه، مقاطع تبين أنها وردت أول مرة في خطاب توماس ودرو ويلسون، الرئيس الـ28 للولايات المتحدة الأمريكية، وأعاد استعمالها جورج بوش الابن سنة 2001، وهي عبارة توصي الشعب بالتحلي بقيم المواطنة، نقلها الرئيس نانا أكوفو-أدو حرفياً.

كما نقل الرئيس مقتطفاً من خطاب الرئيس بن كلينتون، حرفياً كذلك.

وطالب الشعب الغاني، الرئيس المنتخب بمعاقبة المسؤولين عن "الخطأ" وبـ"تسريحهم"، فضلاً عن الاعتذار شخصياً لا الاكتفاء بإصدار بلاغ باسم مكتب الرئاسة.