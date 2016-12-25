وحضر مراسم التنصيب عدد من رؤساء الدول والحكومات، الذين استمعوا لخطاب "تاريخي" استعرض فيه الرئيس الجديد ملامح إستراتجيته للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ومباشرة بعد خطاب النصر، تفاجأ شعب نانا أكوفو بأن جزءاً من خطابه التاريخي "مسروق" من خطابات سابقة للرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن.
ووصفت وسائل إعلام في غانا خطاب الرئيس بـ"الفضيحة"، وأسرع مكتب الرئاسة إلى إصدار بيان يعتذر فيه عن الواقعة.
وقال مكتب الرئاسة: "نعتذر عن الواقعة، التي هي نتاج سهو غير متعمد"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام غانية.
ونقل الرئيس المنتخب في خطاب تنصيبه، مقاطع تبين أنها وردت أول مرة في خطاب توماس ودرو ويلسون، الرئيس الـ28 للولايات المتحدة الأمريكية، وأعاد استعمالها جورج بوش الابن سنة 2001، وهي عبارة توصي الشعب بالتحلي بقيم المواطنة، نقلها الرئيس نانا أكوفو-أدو حرفياً.
كما نقل الرئيس مقتطفاً من خطاب الرئيس بن كلينتون، حرفياً كذلك.
وطالب الشعب الغاني، الرئيس المنتخب بمعاقبة المسؤولين عن "الخطأ" وبـ"تسريحهم"، فضلاً عن الاعتذار شخصياً لا الاكتفاء بإصدار بلاغ باسم مكتب الرئاسة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1مشعل: الجزائريون قدوتنا في مواجهة الاحتلال
2العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته
3أقلية الروهينغا المسلمة.. "شعب بلا صديق"
4مصرع نحو 40 شخصا بسبب الصقيع في أوروبا
5إيران تودع رفسنجاني
Français English
الرأي
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
فضيحة مدوية في يوم تنصيبه
رئيس غانا يلقي خطاباً مسروقاً من رؤساء أمريكيين
الشروق أونلاين - وكالات
عاشت غانا، السبت الماضي، حدثاً استثنائياً بانتخاب الرئيس الجديد نانا أكوفو-أدو رئيساً جديداً للبلاد خلفاً لجون دراماني ماهاما، حسب ما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، الاثنين.
تغطيات ذات صلة
الاحتلال يطرد 13 من أقارب منفذ "عملية الدهس" من القدس
رئيس غانا يلقي خطاباً مسروقاً من رؤساء أمريكيين
أوباما يلقي آخر خطاب رئاسي له في شيكاغو
إيران تودع رفسنجاني
قرار منع النقاب في المغرب يثير جدلا
وحضر مراسم التنصيب عدد من رؤساء الدول والحكومات، الذين استمعوا لخطاب "تاريخي" استعرض فيه الرئيس الجديد ملامح إستراتجيته للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ومباشرة بعد خطاب النصر، تفاجأ شعب نانا أكوفو بأن جزءاً من خطابه التاريخي "مسروق" من خطابات سابقة للرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن.
ووصفت وسائل إعلام في غانا خطاب الرئيس بـ"الفضيحة"، وأسرع مكتب الرئاسة إلى إصدار بيان يعتذر فيه عن الواقعة.
وقال مكتب الرئاسة: "نعتذر عن الواقعة، التي هي نتاج سهو غير متعمد"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام غانية.
ونقل الرئيس المنتخب في خطاب تنصيبه، مقاطع تبين أنها وردت أول مرة في خطاب توماس ودرو ويلسون، الرئيس الـ28 للولايات المتحدة الأمريكية، وأعاد استعمالها جورج بوش الابن سنة 2001، وهي عبارة توصي الشعب بالتحلي بقيم المواطنة، نقلها الرئيس نانا أكوفو-أدو حرفياً.
كما نقل الرئيس مقتطفاً من خطاب الرئيس بن كلينتون، حرفياً كذلك.
وطالب الشعب الغاني، الرئيس المنتخب بمعاقبة المسؤولين عن "الخطأ" وبـ"تسريحهم"، فضلاً عن الاعتذار شخصياً لا الاكتفاء بإصدار بلاغ باسم مكتب الرئاسة.