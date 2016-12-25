من بينهم قريبة للضحية توقيف أشخاص مشتبه فيهم في قضية مقتل مدير مدرسة بتبسة

تمكن عناصر الأمن بالشريعة بولاية تبسة، الثلاثاء، من توقيف 5 أشخاص، من بينهم امرأة، يشتبه في تورطهم في مقتل مدير ابتدائية بجن، والمقيم بمدينة الشريعة.

وحسب مصادر "الشروق" من المنطقة، فإن مصالح الأمن بولاية تبسة، كثفت تحرياتها وتحقيقاتها، منذ اختفاء المدير المقتول بوجمعة بوخلوط، حيث تمت مراجعة سجل مكالماته الهاتفية، من لحظة اختفائه، إلى غاية يوم العثور عليه مقتولا، بمنطقة الردامة بطريق ثليجان، صباح السبت الماضي، وقد تم عرض لباسه، الذي كان ملطخا بالدماء، على المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، لتحديد هوية الجناة الذين كان أول فعل قاموا به هو تحويله غدرا، من مدينة الشريعة، إلى غاية منطقة الردامة، حيث تم ذبحه والتنكيل بجسده ورميه في الخلاء، واتخذوا وجهة مجهولة.

ولم تكشف المصالح الأمنية، محافظة على سرية التحقيق، عن أي معلومة، عن هوية الأشخاص ومكان إقامتهم، عدا معلومات شحيحة حصلت عليها "الشروق" ، تشير إلى وجود علاقة قرابة بين المرأة الموقوفة والضحية. وكانت الجريمة هزت الرأي العام المحلي، خاصة خلال مراسيم تشييع جثمانه في مقبرة الشريعة التي حضرها المئات من الأسرة التعليمية، طالبوا بصوت واحد، بضرورة تسليط أقصى العقوبات، على المجرمين الذين ارتكبوا جريمة بشعة، في حق مدير مدرسة، ورب أسرة من 5 أبناء، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و22 سنة.