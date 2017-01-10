استغربت نقابات التربية المستقلة لجوء وزارة التربية، في كل مرة إلى وزارات أخرى لحل مشاكل اجتماعية بيداغوجية بحتة، رغم إمكانية تخطي كافة العقبات مع الشركاء الاجتماعيين في إطار "داخلي" و"محترم"، حفاظا على كرامة الموظف والمتقاعد في آن واحد. على اعتبار أن كل القطاعات الوزارية تبقى مجرد قطاعات "مرافقة" لا أكثر ولا أقل.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أنه لو أن الوزارة تملك فعلا قنوات حقيقية للحوار مع شركائها، لما لجأت إلى قطاعات وزارية أخرى لحل مشاكل قطاعها، على غرار ملف السكنات الوظيفية وقضية طرد المتقاعدين، حيث لجأت إلى قطاع العدالة، مؤكدا أن أواصر التفاهم والشراكة الحقيقية تكون بالنزول الميداني وهو الأمر المغيب بقطاع يضم 600 ألف موظف، فيما شدد أن الوصاية قادرة على حل مشاكلها دون الاستنجاد بقطاعات أخرى كالداخلية لحل مشكل العنف في الوسط المدرسي على سبيل المثال، الذي عجزت عن احتوائه، لأنها تبقى مجرد قطاعات "مرافقة".
ومن جهته، أكد رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن الوزارة تلجأ إلى سياسة ذر الرماد في العيون، باعتماد "حلول ترقيعية " للمشاكل بالاستعانة بوزارات وهيئات أخرى كالعدالة لطرد متقاعدي القطاع شاغلي السكنات الوظيفية إلى الشارع، في حين كان باستطاعتها حل مشكلتهم "داخليا" عن طريق مساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القوانين.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكنابست"، مسعود بوديبة، فأكد أنه من المفروض أن أول من يدافع عن موظفي القطاع هو الوزارة، عن طريق فتح نقاش مع الشركاء، دون المساس بكرامتهم، لكن الغريب في الأمر أن مديري التربية عبر الولايات يخضعون لسلطة ولاة الجمهورية، ولهيئات ليس لديها سلطة على القطاع، وغير مؤهلة لمعرفة حقيقة المشاكل، وأحسن مثال هو استنجاد الوزيرة بن غبريط ببعض ولاة الجمهورية كوالي العاصمة لطرد شاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين رغم أنها سكنات تابعة للوزارة وليس للولاية، مشددا على أن مديري التربية أصبحوا في خدمة هؤلاء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1مناقصة وطنية لشراء سيارات لـ20 ألف موظف بالتربية
2مليونان ونصف مليون سائق مجبر على اجتياز شهادة الكفاءة المهنية
3الجيش الجزائري الثاني إفريقيا
4تسهيلات للناقلين للظفر بالإشهار وسيارات جديدة مقابل عدم رفع التسعيرة
5ولد عباس: خلدون له نظام اتصال ضعيف
Français English
الرأي
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
عقبات يمكن تجاوزها "داخليا" دون الاستنجاد بقطاعات "مرافقة".. النقابات:
"العدالة" و"الداخلية" لحل مشاكل موظفي قطاع التربية
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
استغربت نقابات التربية المستقلة لجوء وزارة التربية، في كل مرة إلى وزارات أخرى لحل مشاكل اجتماعية بيداغوجية بحتة، رغم إمكانية تخطي كافة العقبات مع الشركاء الاجتماعيين في إطار "داخلي" و"محترم"، حفاظا على كرامة الموظف والمتقاعد في آن واحد. على اعتبار أن كل القطاعات الوزارية تبقى مجرد قطاعات "مرافقة" لا أكثر ولا أقل.
تغطيات ذات صلة
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
بوتفليقة يستقبل ولي العهد السعودي
الجزائر تحيي "حلفها" الدبلوماسي مع الرياض
الجيش الجزائري الثاني إفريقيا
"العدالة" و"الداخلية" لحل مشاكل موظفي قطاع التربية
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أنه لو أن الوزارة تملك فعلا قنوات حقيقية للحوار مع شركائها، لما لجأت إلى قطاعات وزارية أخرى لحل مشاكل قطاعها، على غرار ملف السكنات الوظيفية وقضية طرد المتقاعدين، حيث لجأت إلى قطاع العدالة، مؤكدا أن أواصر التفاهم والشراكة الحقيقية تكون بالنزول الميداني وهو الأمر المغيب بقطاع يضم 600 ألف موظف، فيما شدد أن الوصاية قادرة على حل مشاكلها دون الاستنجاد بقطاعات أخرى كالداخلية لحل مشكل العنف في الوسط المدرسي على سبيل المثال، الذي عجزت عن احتوائه، لأنها تبقى مجرد قطاعات "مرافقة".
ومن جهته، أكد رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن الوزارة تلجأ إلى سياسة ذر الرماد في العيون، باعتماد "حلول ترقيعية " للمشاكل بالاستعانة بوزارات وهيئات أخرى كالعدالة لطرد متقاعدي القطاع شاغلي السكنات الوظيفية إلى الشارع، في حين كان باستطاعتها حل مشكلتهم "داخليا" عن طريق مساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القوانين.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكنابست"، مسعود بوديبة، فأكد أنه من المفروض أن أول من يدافع عن موظفي القطاع هو الوزارة، عن طريق فتح نقاش مع الشركاء، دون المساس بكرامتهم، لكن الغريب في الأمر أن مديري التربية عبر الولايات يخضعون لسلطة ولاة الجمهورية، ولهيئات ليس لديها سلطة على القطاع، وغير مؤهلة لمعرفة حقيقة المشاكل، وأحسن مثال هو استنجاد الوزيرة بن غبريط ببعض ولاة الجمهورية كوالي العاصمة لطرد شاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين رغم أنها سكنات تابعة للوزارة وليس للولاية، مشددا على أن مديري التربية أصبحوا في خدمة هؤلاء.