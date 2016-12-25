كانوا مرتبطين بمواعيد طبية في مستشفيات فرنسية شيوخ ومرضى عالقون بمطار سطيف بسبب إلغاء رحلة باريس

ألغت الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء، رحلة الجزائر باريس، التي كانت متجهة من مطار 8 ماي 1945 نحو مطار شارل ديغول بفرنسا، بعدما صعد الطائرة أزيد من 100 مسافر.

وانسحب قائدة الرحلة من المركبة في حدود الثامنة والنصف صباحا، من دون شرح الوضع للمسافرين، وهو ما أثار حالة من الفوضى والقلق، خاصة أن هذه الرحلة كانت ستنقل مرضى متجهين للعلاج بفرنسا ومرتبطين بمواعيد طبية، وهو ما عقد الوضع أكثر.

واضطر، الثلاثاء، شيوخ ومرضى للانتظار بالساعات بمطار سطيف الدولي بعد إلغاء الرحلة الجوية المتجهة نحو باريس من دون إبلاغهم بالسبب أو برمجة رحلة جديدة، وحتى من دون أن يتلقوا الشروحات اللازمة، وفي عز البرد والصقيع اضطر الكثير منهم للانتظار إلى غاية منحهم موعدا جديدا خاصة أن عددا منهم كانوا مرتبطين بمواعيد للعلاج في فرنسا، وهو ما قد يجعلهم يواجهون مشاكل كبرى.

وقالت مسؤولة الإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مونيا برتوش إن سبب تأجيل الرحلة هو سوء الأحوال الجوية بالمنطقة، من دون منح توضيحات أخرى، مؤكدة أنه سيتم إعادة برمجة الرحلة قريبا.