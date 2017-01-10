حسب تقرير موقع "غلوبال فاير"

الجيش الجزائري الثاني إفريقيا

date 2017/01/10 views 5818 comments 15
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icon-writer ع.ب

صنف تقرير لموقع Fire Power Global المختص بالدراسات العسكرية والإستراتيجية، الجيش الجزائري كثاني قوة عسكرية في إفريقيا بعد مصر، كما احتل المركز الـ 26 عالميا في تصنيف الجيوش لعام 2016.

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ووفق التقرير، فإن الجيش الجزائري  يمتلك 512 ألف جندي وضابط عاملين و 451 طائرة و975 دبابة و69 قطعة بحرية.

ووفق ذات المصدر، تقدر ميزانية القوات المسلحة الجزائرية بـ 10.57 مليار دولار.

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