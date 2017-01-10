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حسب تقرير موقع "غلوبال فاير"
الجيش الجزائري الثاني إفريقيا
صنف تقرير لموقع Fire Power Global المختص بالدراسات العسكرية والإستراتيجية، الجيش الجزائري كثاني قوة عسكرية في إفريقيا بعد مصر، كما احتل المركز الـ 26 عالميا في تصنيف الجيوش لعام 2016.
ووفق التقرير، فإن الجيش الجزائري يمتلك 512 ألف جندي وضابط عاملين و 451 طائرة و975 دبابة و69 قطعة بحرية.
ووفق ذات المصدر، تقدر ميزانية القوات المسلحة الجزائرية بـ 10.57 مليار دولار.
Solo - الثاني افريقيا ومع ذلك لا يعتدي رغم الاستفزاز ولا يطمع رغم ضعف الجيران2017/01/10 على 20:441
الثاني افريقيا من الجانب التقني ولا يهم الترتيب بالنسبة لنا لسنا هنا في معرض للتفاخر المهم هو ان جيشنا الوطني الشعبي هو الاول في العالم بأسره من الجانب الروحي كون الفرد الجزائري هو الوحيد الذي بقيت لديه قابلية التضحية بنفسه من اجل بلده بصرف النظر عن الخلافات والاختلافات الداخلية مهما بلغت درجة تعقيدها واحتقانها ولكن الجزائر ابناءها مستعدون لاشعال الحرب العالمية الثالثة من اجلها ولذلك هو جيش شعبي ويسمى سليل جيش التحرير والذي هو سليل المقاومة المجيدة هي الاخرى سليلة تاريخ بطولي عريق وتستمر الحكاية
2017/01/10 على 20:452
إذا كان من حيث العدد أو الميزانية المخصصة ربما يكون الأول
أما من حيث التصنيع الحربي واستقلالية التسلح ...صناعة طائرات الهليكوبتر الدبابات....أين نضع جمهورية جنوب أفريقيا؟
2017/01/10 على 20:503
الجيش المصري يستحق المرتبة الأولى....فهو من أقوى الجيوش في العالم و قد برهن على ذلك في ميادين مصر...رابعة، النهضة, سيناء ضد الاسرائيليين عفوا المتضاهرين
tirigou2017/01/10 على 20:504
من كيما هاك يجب نحوا المروك من الخريطة ونديروا البوليزاريو في مكانها و هكذا نتهنوا منهم ونزيدوا نحرروا سبتة ومليلية ونعطوها لموريتانيا
mohamed_a2017/01/10 على 20:575
ووفق التقرير، فإن الجيش الجزائري يمتلك 512 ألف جندي وضابط عاملين و 451 طائرة و975 دبابة و69 قطعة بحرية.
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12 ألف بين جندي و ضابط + 11 طائرة +75 دبابة +9 قطع بحرية
كافية لرفع ضغط النظام المخزني و تخزين كومة سكر في دمه
2017/01/10 على 20:586
تقرير موضوعي ادا تم الاعتماد على العدد و الميزانية و لكن لمادا تكدب الجزائر التقارير التي ليست في صالحها
2017/01/10 على 20:597
الله يبارك .
الطولانتي2017/01/10 على 21:008
تقدر ميزانية القوات المسلحة الجزائرية رسميا بـ 10.57 مليار دولار اما غير رسميا يفوق 27 مليار دولار
امازيغي مسلم2017/01/10 على 21:049
الجيش المصري يحمي حدود اسرائيل و يقتل شعبه
الجيش الجزائري اخرج فرنسا و يحمي شعبه
جزائري حتى النخاع - الجزائر2017/01/10 على 21:0910
جيشنا دائما في المرتبة 2 افريقيا مفخرة لنا ولكن الجيوش في المستقبل سوف لن تعتمد على العدد بل على نوعية السلاح والتكنولوجيا ورأينا كيف قامت امريكا بإحتلال العراق و سحق جيشها خلال أيام رغم أنه كان من أقوى الجيوش آنذاك من حيث العدد لكن التسليح بعتاد روسي قديم بعد فرض حصار إقتصادي خانق على نظام الشهيد صدام ومعروف أن تطور الجيش دائما يواكبه صناعة محلية للسلاح بمختلف أنواعه و مراكز بحث لإبتكار الأسلحة هذا هو المعيار المهم لأن إستيراد السلاح هو خطر في حالة الحصار و القوة الضاربة لجيشنا هو سلاج الطيران
مصر هذي فول مدمس ليس إلا - L'algérie2017/01/10 على 21:1111
دائما يصنفون الجيش الجزائري بعد المصري لاسباب "معلومة"
الجيش المصري يعيش على مساعدات الأمريكية 2مليار دولار سنويا !! بينما الجيش الجزائري مصادر تمويله خاصة ،،،المعدات التي يستخدمها الجيش الجزائري متطورة جدا مقارنة بمعدات الجيش المصري كما أن الجيش المصري عجز عن السيطرة على صحراء سيناء ! بينما الجيش الجزائري يسيطر على صحراء الساحل بأكملها ،الجيوش الجزائرية تمتلك منظومة الدفاع الجوي الأقوى في العالم اس-400 واس-300 ومصر لا تمتلكها بالإظافة لمختلف الطائرات والدبابات والسفن والغواصات ،،،،
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/10 على 21:1512
الجزائر البلد الوحيد في العرب و افريقيا من خاض حرب طاحنه و حصلت لا ستقلالها بنار و الدم والمضحك هاد الخبر لا يعجب البعض ومنهم من لا يزالون تحت وطا الاحتلال و الذله و يريدون ان يكونو احسن منالجزائر و يفندون الترتيب
Mourad Sieg Heil2017/01/10 على 21:1713
أووواه قليل هذا الماطريال لازم لنا 2000 طائرة و 10.000 دبابة و مليون جندي و 10.000 مدفع من نوع كروب تاع هتلر ؛ولا غوسطاف باش نتيريو على الجيران ؛ و على البحر ثاني و حتى مرسيليا ؛ شوفوه في يوتوب أنا أعجبني ؛ قالك مرة هتلر به قصف ميناء سيباستوبول في البحر الأسود ،قديفة واحدة دمرت الميناء كله ؛ زنتها طنين ؛هات نقول للألمان يصنعون لنا شئ 10.000 واحد ننصبهم على طول الحدود
cheikh - dakar2017/01/10 على 21:1814
الجيش المصري جيش تربية الابقار و البط منذ انقلب عل الملكية بدل ان يحققوا حكم افضل اسس لحكم فاشي بداية بعبد الناصر حتي اليوم ضيعوا عل مصر فرص التقدم و افقروا الشعب من اجل حكم فاني اين عبد الناصر و الكل فان
DZ292017/01/10 على 21:2215
والله يبارك ويزيد , الجيش الجزائري يمتلك 40 مليون جزائري
و ليس 512 ألف جندي وضابط , والله يحفظنا من الحساد و عبيد الصهاينة