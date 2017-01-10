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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
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تستطيع870 (%7.8)
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لا تسطيع10282 (%92.2)
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كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
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استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
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إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
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هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
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نعم3082 (%71.54)
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لا1226 (%28.46)
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هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
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أعارض22917 (%61.23)
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أؤيد14509 (%38.77)
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هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
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نعم1401 (%13.13)
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لا9270 (%86.87)
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هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
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نعم12 (%18.75)
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لا52 (%81.25)
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هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
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يعود3514 (%65.93)
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لا يعود1816 (%34.07)
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ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
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حكومة توافقية725 (%43.81)
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حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
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حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
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كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
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خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
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تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
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هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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بوتفليقة يستقبل ولي العهد السعودي
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية السعودي .
وقد جرى اللقاء بحضور الطيب بلعيز وزير الدولة، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية و وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/10 على 21:171
مالهم متابعين واحد وراء الاخر المخرب را ه يبعث فيهم جاه
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/01/10 على 21:202
أهلا بالاخوة والاحبة أحبهم لانهم يوقرون ويحترمون العلماء وينصرون السنة وأهلها أسال الله ان يديم ملكهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وان ينصرهم على عدوهم وان يرحم ابو محمد نايف فقد كرس حياته لخدمة السنة وحارب الخرافة والبدعة وكسر شوكة الروافض والخوارح