بوتفليقة يستقبل ولي العهد السعودي

date 2017/01/10 views 420 comments 2
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icon-writer واج

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية السعودي .

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وقد جرى اللقاء بحضور الطيب بلعيز وزير الدولة، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية و وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل. 

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