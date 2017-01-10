بوتفليقة يستقبل ولي العهد السعودي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية السعودي .

وقد جرى اللقاء بحضور الطيب بلعيز وزير الدولة، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية و وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.