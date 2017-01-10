عارضت سيدة أعمال فرنسية الحكم الغيابي الصادر في حقها عن محكمة بئر مراد رايس، والذي يقضي بإدانتها بعقوبة شهرين حبسا نافذا عن تهمة السب ومخالفة الضرب والجرح العمدي التي راحت ضحيتها مندوبة طبية بشركة فرنسية لتوزيع المستلزمات الطبية "ميديكار"، بعدما أقدمت المتهمة في قضية الحال على ضربها بواسطة جهاز كومبيوتر ووصفها بأقبح الصفات التي يمكن ان تحويها معاجم السب والقدح حينما حاولت طردها بسبب رفض الضحية نصب فخ للإيقاع بمسؤول لتنحيته من منصبه من اجل أن تتمكن المتهمة الحلول مكانه والاستحواذ على منصبه.
وأكدت الضحية أن المتهمة لم تتوقف عند هذا الحد، وهو الاعتداء عليها بل وصل بها الأمر إلى شتم الشعب الجزائري ووصفه بالشعب "الجيعان" والمحب للمال، وغيرها من الألفاظ النابية.
المتهمة ولدى معارضتها الحكم الغيابي أمام محكمة الحال قالت إنها دخلت في مشادة كلامية مع الضحية وحينما أخطرتها بقرار عدم تثبيتها كونها كانت في فترة تجريب الأمر الذي فقدت أعصابها وجن جنونها، وراحت تسبها وعندما طلبت منها تسليمها الكومبيوتر رفضت فقامت بانتزاعه منها بالقوة.
إلا أن الضحية أكدت أن كل ذلك محض افتراء كونها تشغل منصبها منذ 11سنة وذلك خلال تولي زوجها المتوفى مهام التسيير. وعليه التمست النيابة توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1أمطار غزيرة وثلوج عبر 24 ولاية
2شيوخ ومرضى عالقون بمطار سطيف بسبب إلغاء رحلة باريس
3العائلات الجزائرية مجبرة على مقاطعة احتفالات "الناير"
4توقيف أشخاص مشتبه فيهم في قضية مقتل مدير مدرسة بتبسة
5عودة الفوضى إلى سوق بودواو والأوضاع تنذر بالانفجار
Français English
الرأي
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
عارضت إدانتها بشهرين حبسا بتهمة السب
سيدة أعمال فرنسية تصف الشعب الجزائري بـ "الجيعان"
قدور جربوعة
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
عارضت سيدة أعمال فرنسية الحكم الغيابي الصادر في حقها عن محكمة بئر مراد رايس، والذي يقضي بإدانتها بعقوبة شهرين حبسا نافذا عن تهمة السب ومخالفة الضرب والجرح العمدي التي راحت ضحيتها مندوبة طبية بشركة فرنسية لتوزيع المستلزمات الطبية "ميديكار"، بعدما أقدمت المتهمة في قضية الحال على ضربها بواسطة جهاز كومبيوتر ووصفها بأقبح الصفات التي يمكن ان تحويها معاجم السب والقدح حينما حاولت طردها بسبب رفض الضحية نصب فخ للإيقاع بمسؤول لتنحيته من منصبه من اجل أن تتمكن المتهمة الحلول مكانه والاستحواذ على منصبه.
تغطيات ذات صلة
العائلات الجزائرية مجبرة على مقاطعة احتفالات "الناير"
اليمين الإيطالي يطالب بمطاردة "الحراقة" الجزائريين لوقف تدفقهم
الأمن يطيح بزعيم "الأحمدية" ببلعباس ويحجز مطبوعات محظورة
أمطار غزيرة وثلوج عبر 24 ولاية
توقيف 4 إرهابيين يقودهم تائب وحجز مناشير ومتفجرات بسكيكدة
وأكدت الضحية أن المتهمة لم تتوقف عند هذا الحد، وهو الاعتداء عليها بل وصل بها الأمر إلى شتم الشعب الجزائري ووصفه بالشعب "الجيعان" والمحب للمال، وغيرها من الألفاظ النابية.
المتهمة ولدى معارضتها الحكم الغيابي أمام محكمة الحال قالت إنها دخلت في مشادة كلامية مع الضحية وحينما أخطرتها بقرار عدم تثبيتها كونها كانت في فترة تجريب الأمر الذي فقدت أعصابها وجن جنونها، وراحت تسبها وعندما طلبت منها تسليمها الكومبيوتر رفضت فقامت بانتزاعه منها بالقوة.
إلا أن الضحية أكدت أن كل ذلك محض افتراء كونها تشغل منصبها منذ 11سنة وذلك خلال تولي زوجها المتوفى مهام التسيير. وعليه التمست النيابة توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج.