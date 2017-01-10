طالبوا ميهوبي بالتدخل والوفاء بوعوده تجاههم ممثلو وتقنيو المسرح الجهوي لبجاية يعتصمون بعد تسريح 25 متعاقدا

نظم ممثلو وتقنيو المسرح الجهوي لبجاية، صباح الثلاثاء، اعتصاما أمام مسرح "عبد المالك بوقرموح" للتنديد بعملية تسريح العمال التي طالت "25 متعاقدا بين فنان وتقني"، بسبب سياسة التقشف التي طالت نصف الاعتمادات المالية المقدمة لهذا الصرح الثقافي. وطالب المحتجون وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، بالالتزام بوعوده المقدمة لهم.

يمر المسرح الجهوي لبجاية الذي قدم أعمالا مسرحية خالدة ومتميزة بأيام عصيبة، بسبب سياسة التقشف التي قلصت ميزانية المسرح والاعتمادات المالية المقدمة له إلى النصف، ما دفع إلى تسريح 25 ممثلا مسرحيا وتقنيا متعاقدا، فمن أصل 9 ممثلين مسرحيين تم تسريح 8، هذه الوضيعة التي وصفت "بالموت المبرمج للمسرح الجهوي لبجاية "دفعت المتعاقدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح أمس للتنديد بتسريح العمال.

أوضح الممثل المسرحي "محمد كرنو" لـ"الشروق": أن الممثلين يعيشون اليوم شهرهم الثالث من دون رواتب وأغلبهم أرباب أسر، داعيا في السياق ذاته السلطات المختصة إلى مراجعة "مسألة الإعانات المقدمة لمسرح بجاية".

وتساءل الممثل عن مصير مسرح بجاية من "دون ممثلين" وتقنيين، خاصة أن أغلب العاملين فيه الآن "من الإداريين". كما طالب وزير الثقافة "بالالتزام بوعوده المقدمة خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى بجاية فيما يتعلق بتسوية وضعيتهم".

المحتجون رفعوا شعارات رافضة للمساس بالمسرح على غرار "لا تقترب من المسرح" ـ "النجدة.. المسرح في أزمة". كما قدم المحتجون خلال الوقفة عرضا يحاكي وضعيتهم التي أكدوا أنها لن تهزمهم ولن تكسر المسرح مهما كان، موجهين رسائل مفادها "حتى وإن تمسكتم بقيمة الميزانية فالمسرح سيظل ناشطا حيا بنا حتى وإن كلفنا الأمر العمل من دون رواتب".