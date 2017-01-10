توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع

نجح الإسلاميون في بناء قطبين رئيسيين، تحسبا للانتخابات التشريعية، وكذا استكمال إجراءات الوحدة والاندماج بعد هذا الموعد.

وأعلنت حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وحدتهما، فيما توحدت حركة النهضة مع جبهة التغيير وحركة البناء الوطني.

هل تعتقد أن الإسلاميين قادرين على دخول هذه الانتخابات بقوائم موحدة رغم معارضة حركة حمس للفكرة مبدئيا؟ وهل سيساهم هذا التحالف الحالي بين الأحزاب الإسلامية في استعادة التيار لوهجه وتواده في الساحة؟