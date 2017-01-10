الشروع في تركيب سيارات "سايبا" الإيرانية في مارس

يرتقب أن يدخل مصنع تركيب السيارات من علامة "سايبا" الإيرانية الذي سيجسّد على مستوى منطقة النشاطات لمدينة فرندة (تيارت) مرحلة الإنتاج خلال شهر مارس المقبل، حسب خلية الاتصال لمصالح الولاية.

ويندرج المصنع ضمن شراكة ما بين مجمع "طحكوت" "سيما موتورز" وشركة "سايبا" الإيرانية، الذي اختير موقعه على مستوى المصنع القديم لصناعة الأحذية بمنطقة النشاطات لمدينة فرندة حيث من شأنه "تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالسيارات السياحية. وسيوفر هذا المشروع مئات مناصب الشغل الدائمة لشباب المنطقة. يذكر أن ولاية تيارت يوجد بها أيضا مصنعان لتركيب سيارات من علامتي "هيونداي" و"مرسيدس بنز".