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أؤيد14509 (%38.77)
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الشروع في تركيب سيارات "سايبا" الإيرانية في مارس
يرتقب أن يدخل مصنع تركيب السيارات من علامة "سايبا" الإيرانية الذي سيجسّد على مستوى منطقة النشاطات لمدينة فرندة (تيارت) مرحلة الإنتاج خلال شهر مارس المقبل، حسب خلية الاتصال لمصالح الولاية.
ويندرج المصنع ضمن شراكة ما بين مجمع "طحكوت" "سيما موتورز" وشركة "سايبا" الإيرانية، الذي اختير موقعه على مستوى المصنع القديم لصناعة الأحذية بمنطقة النشاطات لمدينة فرندة حيث من شأنه "تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالسيارات السياحية. وسيوفر هذا المشروع مئات مناصب الشغل الدائمة لشباب المنطقة. يذكر أن ولاية تيارت يوجد بها أيضا مصنعان لتركيب سيارات من علامتي "هيونداي" و"مرسيدس بنز".
SoloDZ2017/01/10 على 22:281
من بعد يجي بوقوقو راكب سيارة امريكية ويقولك ايران المجوسية هههههههههه
أحمد - ارفع راسك يابا2017/01/10 على 22:382
من أين تقتني ايران محركات السيارات فمستحيل هي من تصنّعها! ايران تتهرب من الحصار فتستثمر في الجزائر وتنشر المذهب الشيعي وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد! النظام الجزائري حبيب ايران ويتغافل عن التشيع ويحمي الشيعة وصرنا نسمع عن داعش والأحمدية فقط!