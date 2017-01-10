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السعودية ترفع الحظر عن المساعدات للبنان
افاد مصدر رسمي لبناني في الرياض لفرانس برس مساء الثلاثاء ان السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات حول اعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار كانت جمدت في فيفري.
وقال المصدر في وفد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أجرى محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز "انتهى التجميد".
واضاف المصدر "هناك تغيير فعلي، ولكن متى وكيف، علينا ان ننتظر لنرى"، لافتا الى فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.
وتابع المسؤول اللبناني الذي لم يشأ كشف هويته ان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان سيبحث مع نظيره اللبناني سبل اعادة العمل بهذه المساعدة.
وكانت السعودية جمدت في فيفري مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار على خلفية ما اعتبرت انها "مواقف عدائية" من جانب بيروت ناتجة من "خضوع" لبنان لحزب الله الشيعي القريب من ايران.
وفي حين تدعم الرياض الفصائل السورية المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد، يقاتل حزب الله الى جانب قوات النظام.
ويشمل برنامج المساعدات السعودية تسليم اسلحة وتجهيزات عسكرية فرنسية (دبابات ومروحيات ومدافع...) الى الجيش اللبناني بقيمة 2،2 مليار يورو.
وتم تسليم دفعة اولى في نيسان/ابريل 2015، كانت عبارة عن 48 صاروخا فرنسيا مضادا للدروع من نوع ميلان.
Couscous - Sahra2017/01/10 على 22:401
دول متخلفة ، قرارات فردية ،لا برلمان ولا حكومة ولا شعب ، الملك يقرر بعد مندبة غداء رفع الحظر
أحمد - ارفع راسك يابا2017/01/10 على 22:532
السعودية تجوّع شعبها بسياسة التقشف ورفع الأسعار وفرض ضريبة tva وتقصف وتجوّ ع اليمن، وفي المقابل تساعد الاقتصاد الفرنسي بشراء أسلحة ب3 مليارات أورو للجيش اللبناني ذو الأغلبية المسيحية! وليس صحيح السعودية تساند المعارضة!