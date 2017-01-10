كشف المدير العام لشركة "إيريس" جمال قيدوم في تصريح لـ"الشروق" عن مباشرة مفاوضات مع مصنع السيارات "رونو" ومتعاملين آخرين لتموينهم بالعجلات بداية من السنة المقبلة، حيث سيدخل مركب سطيف لإنتاج العجلات حيز الخدمة شهر ديسمبر المقبل بطاقة إنتاجية تعادل 2 مليون وحدة سنويا، وسيتم رفع نسبة الإنتاج بشكل تدريجي لتغطية كافة طلبات السوق في ظرف قياسي.
وأضاف قيدوم أن المركّب الذي زاره وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الأسبوع الماضي، بولاية سطيف، سيكون قادرا في ظرف 3 سنوات على توفير 5 ملايين عجلة في السوق الوطنية، لتموين كافة مصانع السيارات الخاصة بالتركيب والتجميع والتصنيع التي باشرها عدد من المتعاملين في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة القائمة على إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي، مشددا "في البداية سننتج مليون عجلة وسنصل طاقة إنتاج مليوني عجلة، وفي ظرف 3 سنوات لن تكون الحكومة بحاجة للاستيراد، لأننا سننتج 5 ملايين عجلة"، مؤكدا "شرعنا في مفاوضات مع رونو ومتعاملين آخرين لتموين المصانع المحلية، وسنوسعها مستقبلا، إلا أن ما يهمنا اليوم هو التركيز على الشروع في الإنتاج بداية من شهر ديسمبر المقبل".
وأوضح قيدوم أن أكثر ما أثار اهتمام وزير الصناعة الأسبوع الماضي خلال زيارته المركب الإنتاجي هو نوعية التجهيزات التي يحظى بها والتي تم استقدام معظمها من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، مشددا "من كل دولة استقدمنا آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا هناك، فهدفنا تقديم منتوج ذي جودة عالية واستثمار ضخم".
وذهب أبعد من ذلك قائلا أن نوعية المنتوج الذي سيتم طرحه سينافس ميشلان وأكبر العلامات الدولية الناشطة في هذا الإطار، كما سيوظف المصنع 520 عامل في مناصب مباشرة و1000 عامل في مناصب غير مباشرة، في حين أن السعر سيكون أقل من الأسعار المعتمدة في السوق حاليا.
مجمع "إيريس" في سطور ..
هو مجمع صناعي جزائري يتواجد بمدينة سطيف، عبارة عن مجموعة شركات تتوفر على مصانع لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية، ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية، تحصلت قبل أشهر على شهادة "إيزو" الألمانية للجودة، ما يثبت المستوى العالي من الخدمات التي تقدمها.
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بعد إعلان إنتاج مليوني وحدة سنويا بمركّب سطيف.. مدير "إيريس" لـ"الشروق":
"مفاوضات مع رونو لتموين المصنع بالعجلات.. وأسعارنا ستكون مخفضة"!
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
كشف المدير العام لشركة "إيريس" جمال قيدوم في تصريح لـ"الشروق" عن مباشرة مفاوضات مع مصنع السيارات "رونو" ومتعاملين آخرين لتموينهم بالعجلات بداية من السنة المقبلة، حيث سيدخل مركب سطيف لإنتاج العجلات حيز الخدمة شهر ديسمبر المقبل بطاقة إنتاجية تعادل 2 مليون وحدة سنويا، وسيتم رفع نسبة الإنتاج بشكل تدريجي لتغطية كافة طلبات السوق في ظرف قياسي.
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وأضاف قيدوم أن المركّب الذي زاره وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الأسبوع الماضي، بولاية سطيف، سيكون قادرا في ظرف 3 سنوات على توفير 5 ملايين عجلة في السوق الوطنية، لتموين كافة مصانع السيارات الخاصة بالتركيب والتجميع والتصنيع التي باشرها عدد من المتعاملين في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة القائمة على إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي، مشددا "في البداية سننتج مليون عجلة وسنصل طاقة إنتاج مليوني عجلة، وفي ظرف 3 سنوات لن تكون الحكومة بحاجة للاستيراد، لأننا سننتج 5 ملايين عجلة"، مؤكدا "شرعنا في مفاوضات مع رونو ومتعاملين آخرين لتموين المصانع المحلية، وسنوسعها مستقبلا، إلا أن ما يهمنا اليوم هو التركيز على الشروع في الإنتاج بداية من شهر ديسمبر المقبل".
وأوضح قيدوم أن أكثر ما أثار اهتمام وزير الصناعة الأسبوع الماضي خلال زيارته المركب الإنتاجي هو نوعية التجهيزات التي يحظى بها والتي تم استقدام معظمها من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، مشددا "من كل دولة استقدمنا آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا هناك، فهدفنا تقديم منتوج ذي جودة عالية واستثمار ضخم".
وذهب أبعد من ذلك قائلا أن نوعية المنتوج الذي سيتم طرحه سينافس ميشلان وأكبر العلامات الدولية الناشطة في هذا الإطار، كما سيوظف المصنع 520 عامل في مناصب مباشرة و1000 عامل في مناصب غير مباشرة، في حين أن السعر سيكون أقل من الأسعار المعتمدة في السوق حاليا.
مجمع "إيريس" في سطور ..
هو مجمع صناعي جزائري يتواجد بمدينة سطيف، عبارة عن مجموعة شركات تتوفر على مصانع لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية، ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية، تحصلت قبل أشهر على شهادة "إيزو" الألمانية للجودة، ما يثبت المستوى العالي من الخدمات التي تقدمها.