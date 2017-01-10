افتتحت مساء الثلاثاء فعاليات الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بوهران (دورة عز الدين مجوبي) في حفل أشرف عليه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم وسفراء عدد من الدول العربية بالجزائر.
وأعرب ميهوبي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المهرجان "عن أمله في أن يكون هذا العام الجديد الذي نستهل به هذا الحدث الثقافي الكبير مشرقا مليئا بالإبداع والثقافة والفن والفكر".
وقد عرف حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي تتقاسم نشاطاتها كل من ولايتي وهران ومستغانم إلى غاية 19 جانفي الجاري والتي تحمل اسم الممثل والمخرج المسرحي الراحل عز الدين مجوبي حضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبدالله ووجوه مسرحية لامعة على الصعيد الوطني و العربي إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية.
وتعرف هذه التظاهرة التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام حضور حوالي 550 مشاركا من مختلف البلدان العربية على غرار تونس وسوريا والأردن والسودان ومصر والسعودية والكويت.
و تتنافس ثمانية عروض مسرحية على جوائز المهرجان في إطار المسابقة الرسمية لهذه الطبعة من إجمالي 33 عرضا مسرحيا مبرمجا ضمن فعاليات هذا الحدث الثقافي الذي تستضيفه مرة كل سنة دولة عربية على غرار الكويت سنة 2016.
وقد برمجت إدارة هذه الطبعة من المهرجان لتكريم عدد من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الذين هم على قيد الحياة وكذا متابعة عرض لمسرحية "حيزية" عن نص عز الدين ميهوبي ومن إخراج فوزي بن براهم.
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إفتتاح الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بوهران
واج
افتتحت مساء الثلاثاء فعاليات الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بوهران (دورة عز الدين مجوبي) في حفل أشرف عليه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم وسفراء عدد من الدول العربية بالجزائر.
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وأعرب ميهوبي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المهرجان "عن أمله في أن يكون هذا العام الجديد الذي نستهل به هذا الحدث الثقافي الكبير مشرقا مليئا بالإبداع والثقافة والفن والفكر".
وقد عرف حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي تتقاسم نشاطاتها كل من ولايتي وهران ومستغانم إلى غاية 19 جانفي الجاري والتي تحمل اسم الممثل والمخرج المسرحي الراحل عز الدين مجوبي حضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبدالله ووجوه مسرحية لامعة على الصعيد الوطني و العربي إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية.
وتعرف هذه التظاهرة التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام حضور حوالي 550 مشاركا من مختلف البلدان العربية على غرار تونس وسوريا والأردن والسودان ومصر والسعودية والكويت.
و تتنافس ثمانية عروض مسرحية على جوائز المهرجان في إطار المسابقة الرسمية لهذه الطبعة من إجمالي 33 عرضا مسرحيا مبرمجا ضمن فعاليات هذا الحدث الثقافي الذي تستضيفه مرة كل سنة دولة عربية على غرار الكويت سنة 2016.
وقد برمجت إدارة هذه الطبعة من المهرجان لتكريم عدد من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الذين هم على قيد الحياة وكذا متابعة عرض لمسرحية "حيزية" عن نص عز الدين ميهوبي ومن إخراج فوزي بن براهم.