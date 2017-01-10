أقدم العديد من المستفيدين من مشروع 200 مسكن بصيغة cnep/ apc بحي اللبدو بالمحمدية، الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من موقع الورشة، للتعبير عن غضبهم بعد 27 سنة من الانتظار، وصفها هؤلاء بحياة كاملة ضاعت منهم نتيجة التلاعب الذي شمل مشروعا ظل يراوح مكانه منذ أكثر من 27 سنة، في وقت اتهم فيه هؤلاء منتخبين سابقين بتغيير القائمة بأخرى تضم غرباء بعدما حولوا صيغة المشروع عن أصله.
المنتفضون الذين حملوا لافتات تندد بالإقصاء وتطالب السلطات بضرورة التدخل والتحقيق في ملف وصفوه بأكبر عملية فساد تمر بالمنطقة، متهمين المجلس البلدي للفترة 2002/2007 بالتلاعب في قائمة المستفيدين بعدما تم إقصاء أسماء وتغييرها بأخرى منهم أسماء لشخصيات غنية وتملك فيلات، غرباء تم تزوير شهادات إقامتهم. وهو الملف الذي كاد أن يطوى ويسدل ستاره عن قصد بعد 27 سنة من الانتظار فتفاجؤوا بتحويل المشروع إلى صيغة lpp /lsp ما بين 2002/2007 دون استشارتهم.
في وقت يعرف فيه المشروع أشغالا متقدمة بنسبة فاقت 80 بالمائة، بالرغم من أن كامل الشهادات تؤكد أن المستفيدين الأصليين منحت لهم عقود الملكية في 89/1990 في وقت دفع جلهم تكاليف الشطر الأول بقيمة 20 بالمائة، ليصطدموا حسب ما أظهرته القائمة الجديدة التي اطلعوا عليها، بأنه تم إقصاؤهم بغير وجه حق ما يتطلب حسب المحتجين ضرورة تدخل وكيل الجمهورية والقيام بتحقيق معمق في القضية التي وعدت بشأنها مصالح الأمن بعقد اجتماع طارئ يضم 4 ممثلين عن المحتجين، الأمن والبلدية والوالي المنتدب.
القضية رفعتها "الشروق" إلى رئيس البلدية، خلوي بلعيد، الذي أكد أنه على اطلاع بها منذ 3 سنوات، متأسفا لما آل إليه المعنيون الذين يعانون منذ 1989، معلنا عن مساندته لهم بالشكل الذي يمليه القانون على أن يتم طرح القضية لدى الوالي المنتدب زوخ للنظر في الأمر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1أمطار غزيرة وثلوج عبر 24 ولاية
2شيوخ ومرضى عالقون بمطار سطيف بسبب إلغاء رحلة باريس
3توقيف أشخاص مشتبه فيهم في قضية مقتل مدير مدرسة بتبسة
4العائلات الجزائرية مجبرة على مقاطعة احتفالات "الناير"
5توقيف 4 إرهابيين يقودهم تائب وحجز مناشير ومتفجرات بسكيكدة
Français English
الرأي
عبد الرزاق قسوم
الفُلْك الجزائري المشحون
جمال لعلامي
شهود الحقّ.. والزور!
قادة بن عمار
وزّعوا ملايير الانتخابات على الشعب!
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
اتهموا البلدية بالتلاعب بالقائمة بعد تحويل صيغته إلى LPP/LSP
المستفيدون من 200 مسكن cnep/apc بالمحمدية ينتفضون
راضية مرباح
أقدم العديد من المستفيدين من مشروع 200 مسكن بصيغة cnep/ apc بحي اللبدو بالمحمدية، الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من موقع الورشة، للتعبير عن غضبهم بعد 27 سنة من الانتظار، وصفها هؤلاء بحياة كاملة ضاعت منهم نتيجة التلاعب الذي شمل مشروعا ظل يراوح مكانه منذ أكثر من 27 سنة، في وقت اتهم فيه هؤلاء منتخبين سابقين بتغيير القائمة بأخرى تضم غرباء بعدما حولوا صيغة المشروع عن أصله.
تغطيات ذات صلة
ملف تطهير سكنات التربية يهزم المسؤولين بإيليزي
المستفيدون من 200 مسكن cnep/apc بالمحمدية ينتفضون
شخصان يتهمان شيخ الطريقة القادرية وقاضيا ومحاميا بتعاطي الرشوة
ثلوج مرتقبة على معظم ولايات الوطن
شخصان يختطفان رضيعة من والدتها في الشارع بعين الدفلى
المنتفضون الذين حملوا لافتات تندد بالإقصاء وتطالب السلطات بضرورة التدخل والتحقيق في ملف وصفوه بأكبر عملية فساد تمر بالمنطقة، متهمين المجلس البلدي للفترة 2002/2007 بالتلاعب في قائمة المستفيدين بعدما تم إقصاء أسماء وتغييرها بأخرى منهم أسماء لشخصيات غنية وتملك فيلات، غرباء تم تزوير شهادات إقامتهم. وهو الملف الذي كاد أن يطوى ويسدل ستاره عن قصد بعد 27 سنة من الانتظار فتفاجؤوا بتحويل المشروع إلى صيغة lpp /lsp ما بين 2002/2007 دون استشارتهم.
في وقت يعرف فيه المشروع أشغالا متقدمة بنسبة فاقت 80 بالمائة، بالرغم من أن كامل الشهادات تؤكد أن المستفيدين الأصليين منحت لهم عقود الملكية في 89/1990 في وقت دفع جلهم تكاليف الشطر الأول بقيمة 20 بالمائة، ليصطدموا حسب ما أظهرته القائمة الجديدة التي اطلعوا عليها، بأنه تم إقصاؤهم بغير وجه حق ما يتطلب حسب المحتجين ضرورة تدخل وكيل الجمهورية والقيام بتحقيق معمق في القضية التي وعدت بشأنها مصالح الأمن بعقد اجتماع طارئ يضم 4 ممثلين عن المحتجين، الأمن والبلدية والوالي المنتدب.
القضية رفعتها "الشروق" إلى رئيس البلدية، خلوي بلعيد، الذي أكد أنه على اطلاع بها منذ 3 سنوات، متأسفا لما آل إليه المعنيون الذين يعانون منذ 1989، معلنا عن مساندته لهم بالشكل الذي يمليه القانون على أن يتم طرح القضية لدى الوالي المنتدب زوخ للنظر في الأمر.