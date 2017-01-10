اتهموا البلدية بالتلاعب بالقائمة بعد تحويل صيغته إلى LPP/LSP المستفيدون من 200 مسكن cnep/apc بالمحمدية ينتفضون

أقدم العديد من المستفيدين من مشروع 200 مسكن بصيغة cnep/ apc بحي اللبدو بالمحمدية، الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من موقع الورشة، للتعبير عن غضبهم بعد 27 سنة من الانتظار، وصفها هؤلاء بحياة كاملة ضاعت منهم نتيجة التلاعب الذي شمل مشروعا ظل يراوح مكانه منذ أكثر من 27 سنة، في وقت اتهم فيه هؤلاء منتخبين سابقين بتغيير القائمة بأخرى تضم غرباء بعدما حولوا صيغة المشروع عن أصله.

المنتفضون الذين حملوا لافتات تندد بالإقصاء وتطالب السلطات بضرورة التدخل والتحقيق في ملف وصفوه بأكبر عملية فساد تمر بالمنطقة، متهمين المجلس البلدي للفترة 2002/2007 بالتلاعب في قائمة المستفيدين بعدما تم إقصاء أسماء وتغييرها بأخرى منهم أسماء لشخصيات غنية وتملك فيلات، غرباء تم تزوير شهادات إقامتهم. وهو الملف الذي كاد أن يطوى ويسدل ستاره عن قصد بعد 27 سنة من الانتظار فتفاجؤوا بتحويل المشروع إلى صيغة lpp /lsp ما بين 2002/2007 دون استشارتهم.

في وقت يعرف فيه المشروع أشغالا متقدمة بنسبة فاقت 80 بالمائة، بالرغم من أن كامل الشهادات تؤكد أن المستفيدين الأصليين منحت لهم عقود الملكية في 89/1990 في وقت دفع جلهم تكاليف الشطر الأول بقيمة 20 بالمائة، ليصطدموا حسب ما أظهرته القائمة الجديدة التي اطلعوا عليها، بأنه تم إقصاؤهم بغير وجه حق ما يتطلب حسب المحتجين ضرورة تدخل وكيل الجمهورية والقيام بتحقيق معمق في القضية التي وعدت بشأنها مصالح الأمن بعقد اجتماع طارئ يضم 4 ممثلين عن المحتجين، الأمن والبلدية والوالي المنتدب.

القضية رفعتها "الشروق" إلى رئيس البلدية، خلوي بلعيد، الذي أكد أنه على اطلاع بها منذ 3 سنوات، متأسفا لما آل إليه المعنيون الذين يعانون منذ 1989، معلنا عن مساندته لهم بالشكل الذي يمليه القانون على أن يتم طرح القضية لدى الوالي المنتدب زوخ للنظر في الأمر.