الداخلية التونسية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة"، في ولاية المنستير شمال شرقي البلاد.

وحسب وكالة أنباء "تونس إفريقيا"، أحالت السلطات التونسية الخلية المكونة من 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 32 و47 سنة، إلى القضاء، بتهمتي "الشبهة في تبييض وغسل أموال" و"الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قوات الأمن تمكنت يوم 7 جانفي الجاري، من تفكيك هذه الخلية بمدينة المكنين، وأضافت أنه "تبين خلال التحريات مع الموقوفين أنهم يتبنون الفكر التكفيري، ويعقدون اجتماعات سرية بمدينة المكنين، وينشطون ضمن ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور، ويتولون جمع الأموال دون ترخيص".

وأضافت أنه "بتفتيش منزل أحدهم، تم حجز كتب دينية ذات منحى تكفيري، و30 صكا بنكيا وكمبيالتين بهما مبالغ مالية تفوق 100 ألف دينار".

وتخشى تونس التي تأثر اقتصادها كثيرا بهجمات إرهابية على مدار العامين الماضيين، تسلل متشددين من حدودها الشرقية قادمين من ليبيا، التي تشهد صراعا مسلحا منذ سنوات.

وتعلن دول المغرب العربي عن تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية، معظمها ينتمي إلى تنظيم "داعش".