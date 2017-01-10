تايوان تدفع بأسطولها مع دخول حاملة طائرات صينية مضيق تايوان

دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية، الأربعاء، فيما أبحرت مجموعة من السفن الحربية الصينية تتقدمها حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها شمالاً عبر مضيق تايوان، فيما يمثل أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين بكين وتايوان ذات الحكم الذاتي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن حاملة الطائرات لياونينغ سوفييتية الصنع العائدة من تدريبات في بحر الصين الجنوبي لم تنتهك المياه الإقليمية لتايوان وإنما دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها في الجنوب الغربي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تشين تشونغ تشي، إن نتيجة لذلك دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية "للمراقبة والتحكم" في مرور السفن الصينية عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وذكرت أنه تم الدفع بطائرات وسفن حربية تايوانية لتتبع المجموعة القتالية التي تتصدرها حاملة الطائرات.

ودعت وزيرة شؤون البر الرئيسي التايواني بكين، الأربعاء، لاستئناف الحوار مع تايبه بعد أن أغلقت بكين قنوات الاتصال الرسمية منذ جوان.

وقالت رداً على أسئلة الصحفيين بشأن تحركات حاملة الطائرات لياونينغ: "أريد أن أؤكد أن حكومتنا لديها القدرة الكافية على حماية أمننا القومي. ليس هناك ما يدعو للمبالغة في الخوف".

ومضت قائلة: "من ناحية أخرى أي تهديدات لن تفيد العلاقات عبر المضيق".

وكانت الصين قالت، إن حاملة الطائرات لياونينغ تجري مناورات لاختبار أسلحة وعتاد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وإن تحركاتها تتفق مع القانون الدولي.

وقال مسؤول أمريكي، يوم الثلاثاء، إنه في مطلع الأسبوع حلقت قاذفة صينية حول جزر سبراتلي في استعراض "للقوة الإستراتيجية".

وأثارت أحدث تدريبات بحرية صينية قلق جيران بكين خاصة تايوان التي تقول الصين إنها أحد أقاليمها وذلك في ظل النزاعات الممتدة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبي.