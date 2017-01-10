أعلن متعامل الهاتف النقال "أوريدو" عن توسيع خدمات شبكته للجيل الرابع في 31 ولاية، بعد منحه رخصة الانتشار من قبل سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مع إستفادة الزبائن بشريحة "SIM" مجانية للجيل الرابع مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف.
رفع المدير العام هندريك كاستيل المدير العام لـ "أوريدو"، "التحدي" مع بداية العام2017، بتجنيد إمكانيات المؤسسة البشرية والتقنية للإستجابة لإحتياجات الزبائن بصفة أفضل، ومنحهم خدمات تكنولوجية متطورة، من خلال توسيع خدمة الجيل الرابع في 28 ولاية جديدة أضيفت إلى ولاية تلمسان، تيزي وزو وبشار التي تمت تغطيتها بشبكة الجيل الرابع منذ شهر أكتوبر 2016.
وقال كاستيل، في بيان له الأربعاء، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، أن هذه المرحلة تعتبرها "أوريدو " هامة، حيث تهدف الى الإحتفاظ بالريادة في مجال الهاتف النقال بفضل الخدمات المتواصلة المتاحة للزبائن.
وذكر البيان الولايات الجديدة التي ستستفيد من تغطية شبكة الجيل الرابع وهي: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورڤلة، الجلفة، بسكرة، غرداية، أدرار، بومرداس، بجاية، البليدة، عنابة، تيبازة، سيدي بلعباس، البويرة، الشلف، باتنة، برج بوعريريج، المدية، معسكر، المسيلة، تيارت، سكيكدة، عين الدفلى، مستغانم، غليزان وعين تموشنت.
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أضيفت إلى ولاية تلمسان وتيزي وزو وبشار
"أوريدو" يوّسع شبكته للجيل الرابع في 28 ولاية جديدة
منير ركاب
أعلن متعامل الهاتف النقال "أوريدو" عن توسيع خدمات شبكته للجيل الرابع في 31 ولاية، بعد منحه رخصة الانتشار من قبل سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مع إستفادة الزبائن بشريحة "SIM" مجانية للجيل الرابع مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف.
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رفع المدير العام هندريك كاستيل المدير العام لـ "أوريدو"، "التحدي" مع بداية العام2017، بتجنيد إمكانيات المؤسسة البشرية والتقنية للإستجابة لإحتياجات الزبائن بصفة أفضل، ومنحهم خدمات تكنولوجية متطورة، من خلال توسيع خدمة الجيل الرابع في 28 ولاية جديدة أضيفت إلى ولاية تلمسان، تيزي وزو وبشار التي تمت تغطيتها بشبكة الجيل الرابع منذ شهر أكتوبر 2016.
وقال كاستيل، في بيان له الأربعاء، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، أن هذه المرحلة تعتبرها "أوريدو " هامة، حيث تهدف الى الإحتفاظ بالريادة في مجال الهاتف النقال بفضل الخدمات المتواصلة المتاحة للزبائن.
وذكر البيان الولايات الجديدة التي ستستفيد من تغطية شبكة الجيل الرابع وهي: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورڤلة، الجلفة، بسكرة، غرداية، أدرار، بومرداس، بجاية، البليدة، عنابة، تيبازة، سيدي بلعباس، البويرة، الشلف، باتنة، برج بوعريريج، المدية، معسكر، المسيلة، تيارت، سكيكدة، عين الدفلى، مستغانم، غليزان وعين تموشنت.