نفى الكرملين، الأربعاء، حيازة "معلومات محرجة" حول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وندد بالإدعاءات "الكاذبة" لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية التي تهدف إلى ضرب العلاقات مع واشنطن.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين، أن "الكرملين ليس لديه 'كومبرومات' (معلومات محرجة) حول دونالد ترامب"، مستخدماً تعبيراً يعود إلى الحقبة السوفييتية للإشارة إلى معلومات محرجة كان يتم جمعها عن أشخاص لاستخدامها بغرض الابتزاز.
وكانت عدة وسائل إعلام أمريكية تحدثت، الثلاثاء، عن وجود وثيقة من 35 صفحة تتضمن معلومات مفصلة اعتبرت محرجة لترامب منها شريط فيديو ذو طابع جنسي صور بشكل سري خلال زيارة له إلى موسكو في 2013 من قبل الأجهزة الروسية.
والوثيقة التي أعدها عميل سابق في جهاز الاستخبارات البريطانية تعتبره الاستخبارات الأمريكية ذا مصداقية، تشير أيضاً إلى تبادل مفترض لمعلومات استخباراتية طيلة سنوات عدة بين ترامب ومقربيه، والكرملين.
ولم يكشف مضمون هذه الصفحات من قبل مصادر رسمية.
وقال بيسكوف: "إنها كاذبة بالكامل، إن فبركة مثل هذه الأكاذيب هو محاولة واضحة للإساءة لعلاقاتنا الثنائية" قبل تنصيب دونالد ترامب المؤيد لتقارب مع موسكو، في منصبه الأسبوع المقبل.
وأضاف الناطق باسم الكرملين، أن "بعض الأشخاص يؤججون هذه الهستيريا" واصفاً القضية، كما فعل ترامب، بأنه "حملة سياسية مغرضة".
وأكد بيسكوف، أن "الكرملين لا يسعى للحصول على معلومات محرجة"، نافياً أيضاً امتلاك معلومات تطال الديمقراطية هيلاري كلينتون منافسة ترامب خلال الحملة الانتخابية.
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الكرملين ينفي حيازة "معلومات محرجة" عن ترامب
أ ف ب - الشروق أونلاين
نفى الكرملين، الأربعاء، حيازة "معلومات محرجة" حول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وندد بالإدعاءات "الكاذبة" لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية التي تهدف إلى ضرب العلاقات مع واشنطن.
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وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين، أن "الكرملين ليس لديه 'كومبرومات' (معلومات محرجة) حول دونالد ترامب"، مستخدماً تعبيراً يعود إلى الحقبة السوفييتية للإشارة إلى معلومات محرجة كان يتم جمعها عن أشخاص لاستخدامها بغرض الابتزاز.
وكانت عدة وسائل إعلام أمريكية تحدثت، الثلاثاء، عن وجود وثيقة من 35 صفحة تتضمن معلومات مفصلة اعتبرت محرجة لترامب منها شريط فيديو ذو طابع جنسي صور بشكل سري خلال زيارة له إلى موسكو في 2013 من قبل الأجهزة الروسية.
والوثيقة التي أعدها عميل سابق في جهاز الاستخبارات البريطانية تعتبره الاستخبارات الأمريكية ذا مصداقية، تشير أيضاً إلى تبادل مفترض لمعلومات استخباراتية طيلة سنوات عدة بين ترامب ومقربيه، والكرملين.
ولم يكشف مضمون هذه الصفحات من قبل مصادر رسمية.
وقال بيسكوف: "إنها كاذبة بالكامل، إن فبركة مثل هذه الأكاذيب هو محاولة واضحة للإساءة لعلاقاتنا الثنائية" قبل تنصيب دونالد ترامب المؤيد لتقارب مع موسكو، في منصبه الأسبوع المقبل.
وأضاف الناطق باسم الكرملين، أن "بعض الأشخاص يؤججون هذه الهستيريا" واصفاً القضية، كما فعل ترامب، بأنه "حملة سياسية مغرضة".
وأكد بيسكوف، أن "الكرملين لا يسعى للحصول على معلومات محرجة"، نافياً أيضاً امتلاك معلومات تطال الديمقراطية هيلاري كلينتون منافسة ترامب خلال الحملة الانتخابية.