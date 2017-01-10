تسبب تساقط الثلوج، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في انقطاع حركة المرور على مستوى عدة طرقات بولاية تيزي وزو، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.
وأوضح البيان، أن تساقط الثلوج على المنطقة تسبب في انقطاع حركة المرور بالطريق الولائي رقم 253 بمرتفع شلاطة، بلدية إفرحونن، الطريق الولائي رقم 251 بالمكان المسمى شريعة، بلدية بوزقن، وكذا الطريق الولائي رقم 9 بالمكان المسمى شلاطة، بلدية إيلولة.
وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 30 مقطوع بالمكان المسمى تيزي نكويلال، بلدية إيبودرارن، ونفس الشأن بالنسبة للطريق المؤدي من بونوح إلى ولاية البويرة بالمكان المسمى حلوان ببلدية بوغني.
وأوضح البيان، أن عملية إزالة الثلوج "متواصلة من طرف المصالح المختصة".
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المصالح المختصة تتدخل
الثلوج تقطع طرقا بتيزي وزو
الشروق أون لاين
تسبب تساقط الثلوج، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في انقطاع حركة المرور على مستوى عدة طرقات بولاية تيزي وزو، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.
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وأوضح البيان، أن تساقط الثلوج على المنطقة تسبب في انقطاع حركة المرور بالطريق الولائي رقم 253 بمرتفع شلاطة، بلدية إفرحونن، الطريق الولائي رقم 251 بالمكان المسمى شريعة، بلدية بوزقن، وكذا الطريق الولائي رقم 9 بالمكان المسمى شلاطة، بلدية إيلولة.
وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 30 مقطوع بالمكان المسمى تيزي نكويلال، بلدية إيبودرارن، ونفس الشأن بالنسبة للطريق المؤدي من بونوح إلى ولاية البويرة بالمكان المسمى حلوان ببلدية بوغني.
وأوضح البيان، أن عملية إزالة الثلوج "متواصلة من طرف المصالح المختصة".