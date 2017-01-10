توقيف 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية ضبط أكثر من قنطار من الكيف بتلمسان

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر من حرس الحدود، الثلاثاء، 114 كلغ من الكيف المعالج بولاية تلمسان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، يوم 10 جانفي، 114 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان، في حين أوقفت مفرزة مشتركة أخرى مهربا (01) كان على متن شاحنة محملة ب3,28 طن من مادة التبغ بالوادي".

وأضاف البيان أنه في عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي "12 مهربا وحجزت ثلاثة (03) مركبات رباعية الدفع و 1,675 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية، وبرج باجي مختار، "87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لسبعة (07) أشخاص بعين تموشنت".