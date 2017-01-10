بعد غيبوبة دامت 11عاما.. الأمير السعودي الوليد بن خالد يتحرك!!

date 2017/01/11 views 247 comments 0
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icon-writer وكالات

أثار مقطع فيديو نشره الأمير خالد بن طلال على حسابه بموقع "تويتر" ضجة كبيرة بين متابعيها ،يظهر من خلاله تجاوب نجله الأمير الوليد مع العلاج، وقيامه بتحريك كتفه عدة مرات من على فراشه.

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وقال الأمير خالد إن نجله قام بتلك الحركات بعد صلاة الجمعة، فيما يظهر المقطع الأول قيام الأمير الوليد بثلاث حركات بالكتف، في حين يقوم في المقطع الثاني بست حركات متتالية بكتفه.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل شهر فيفري 2015.

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