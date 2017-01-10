أزهق روحهما رميا بالرصاص ثم حاول الانتحار يقتل غريميه ويطلق النار على نفسه بسبب خلاف حول أرض في تلمسان

اهتزت بلدية بني بوسعيد الحدودية مع المغرب، الاثنين الفارط، على وقع جريمة قتل هوليودية مصحوبة بمحاولة انتحار، حيث أقدم الجاني على إزهاق روح شخصين رميا بالرصاص، بسبب خلاف حول قطعة أرض، قبل أن ينهي هذا المشهد الدرامي بمحاولته الانتحار عن طريق تصويب بندقيته إلى صدره وإطلاق النار عليه.

لم يكن سكان منطقة محند الصالح المعروفة باسم الرّافيل ببلدية بني بوسعيد الحدودية غرب ولاية تلمسان، يتصورون أن قريتهم الهادئة ستصبح حديث العام والخاص، بعدما شهدت جريمة قتل مروعة، متبوعة بمحاولة انتحار، حيث صدمت الحادثة المأساوية ساكنة المكان.

بدأت فصول الجريمة لمّا قام الجاني بشراء قطعة أرض بالقرية الحدودية مع المملكة المغربية، ليتفاجأ بعدها، بظهور بعض الورثة الذين طالبوا بملكيتهم للأرض، ليتحول الصراع إلى أروقة العدالة، التي و بناءا على الوثائق التي يحوزها المشتكون من الورثة، أصدرت حكما بملكيتهم للأرض المتنازع عليها، و هو الحكم الذي صدم المشتري الذي لم يهضم الفكرة، واعتبر نفسه أنه وقع ضحية احتيال، خسر فيه مبلغا ماليا ضخما، و أمام حالة الغضب الشديد التي انتابته، توجّه إلى الأرض محل النزاع و دخل في شجار حاد مع المشتكين، انتهى بتوجيه رصاصات من بندقية صيد يملكها، أردتهما قتيلين بعين المكان، قبل أن يقدم الجاني الذي كان في حالة غضب هيستيرية بتوجيه البندقية نحو صدره، مطلقا عيارات نارية على نفسه محاولا الانتحار، لكنّه نجا بأعجوبة، حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية لتحويله نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى شعبان حمدون بمغنية، أين يخضع للعلاج. في حين فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في هذه الجريمة الغريبة.