وجده هيكلا بلا روح.. لا لوحات ولا معدات ميهوبي يمهل مدير متحف وهران شهرين لتجهيزه وفتحه أمام الزوار

تفاجأ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لحظة وصوله وهران لتدشين متحف الفنون المعاصرة، الكائن بوسط المدينة، الأربعاء، بخلو المتحف من أي معدات وتجهيزات خاصة توحي بان المكان هو متحف، وعندما طلب تفسيرات من المسؤولين المحليين أكدوا له أن قضية مَلء المتحف بتجهيزات ولوحات فنية يقتضي تظافر عدة جهود، لأن الأمر يتعلق بمتحف جديد ويضم كل ما له علاقة بالفن التشكيلي النادر.

مدير متحف زبانة ارتأى تشكيل مجلس استشاري يضم فنانين تشكيليين دورهم اقتراح مكان تواجد كل قطعة عبر الأجنحة الخاصة، وهنا شدد ميهوبي على ضرورة استكمال عملية ملء المتحف بالقطع الأثرية و اللوحات الفنية، قبل ال21 مارس الذي سيكون آخر أجل للمهلة التي وضعها الوزير، حتى يسمح للزوار اكتشاف المتحف المعاصر وليس تجولهم وسط هيكل بلا روح.

مؤكدا على بقاء المتحف الجديد تحت وصاية متحف زبانة كمرحلة أولية قبل استقلاله بصفة رسمية في المستقبل القريب.