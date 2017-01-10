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القرار تم اتخاذه بعد اجتماع شقرة بميهوبي
الجزائر تحتضن اجتماع أمانة اتحاد الكتاب العرب شهر فيفري القادم
كشف يوسف شقرة أن الاجتماع الذي جمع مؤخرا وزير الثقافية عز الدين ميهوبي بأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد انتهي إلى تجسيد جملة من الوعود التي قدمها الوزير لأعضاء الاتحاد في جلسات سابقة تناولت الوضعية التي وصلت إليها هذه الهيئة الثقافية.
قال يوسف شقرة أن الجلسة التي عقدها أعضاء من الاتحاد مع ميهوبي تم خلالها وضع النقاط على الحروف واتخاذ جملة من القرارات من شانها أن ترفع الجمود على بيت الكتاب في الجزائر.
وأضاف شقرة في اتصال مع "الشروق"، أن ميهوبي أمر مدير الكتاب بالوزارة بإعطاء دفع لمشاريع النشر التي تمت إجازتها من طرف لجنة القراءة، كما وعد ميهوبي أعضاء الاتحاد بالحل النهائي لمشكلة الميزانية والرفع منها من أجل تمكين هذه الهيئة من أداء دورها حيث ما يزال اتحاد الكتاب يقول شقرة ينتظر أن تفي الوزارة بوعدها من اجل دفع مستحقات ترميم مقر الاتحاد بعد أن قدمت اللجنة التقنية التي أوفدها الوزير إلى الاتحاد تقريرها. في سياق متصل قال شقرة إنه تم الاتفاق مع الوزير على أن يكون للاتحاد كلمته كهيئة ثقافية ومشاركته في جميع الأسابيع الثقافية التي تنظمها الجزائر خارجيا وتلك التي لها علاقة بالاجتماعات الرسمية الثقافية.
وقال شقرة إن وزارة الثقافية سبق وأن مولت ملتقى الأدباء الشهداء بالعاصمة وملتقى بالطارف، كما التزمت بدفع تذاكر السفر لأعضاء من الاتحاد إلى بعض النشاطات الثقافية في الخارج خاصة تلك التي لها علاقة مع اتحاد الكتاب العرب، وأضاف شقرة أن هذه النقاط التي تسجل لصالح الوزارة تعد ثمرة جلسات الحوار التي جمعت الوزير بأعضاء الاتحاد حيث عقد ميهوبي 3 جلسات مع شقرة انتهت إلى الاتفاق حول تفعيل دور هذه الهيئة الثقافية.
وفي إطار تفعيل الأدوار كشف شقرة أن الاتحاد سيستضيف بدعم من وزارة الثقافة اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب شهر فيفري القادم وينتظر أن يكون الاجتماع مرفوقا بندوة عربية يتم التحضير لها حاليا حسب شقرة.
SoloDZ2017/01/11 على 19:471
نحن لا نريد كتاب عرب في بلادنا الامازيغية لا نريد لبنانيين ومصريين واماراتيين وسوريين وسعوديين نريد كتاب امازيغ من بلدان امازيغية مثل بوركينافاصو والنيجر ومالي وتشاد والمروك لنبلغ بمستوانا الفكري مستوى البوركينابيين والماليين .. الخ العالمي بدلا من المستوى الفكري البدائي للمصريين والسوريين واللبنانيين والاماراتيين .. الخ كما ان العروبة لم تجلب لنوميديا او الجزائر اي شيء طيلة اربعة عشر قرنا سوى الإسلام واللغة العربية والاندلس فعدى ذلك لم نذق اي نعمة من العربان المتخلفين البدو رعاء الابل والخرفان