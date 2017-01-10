نددت الكتلة البرلمانية للأفافاس، منع الوقفة الاحتجاجية لطلبة الصيدلة، أمام المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، من طرف مصالح الأمن، واعتبرت الكتلة تدخل الأمن انه "تضييق على حقوق الجزائريين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم المشروعة".
وقالت الكتلة في بيان لها، إنها استقبلت وفدا من الطلبة المحتجين، واستمعت إلى مطالبهم البيداغوجية والمهنية، فيما أعابت تجاهل الوزارات المختصة، لمطالب ونداءات الطلبة.
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الأفافاس ينتقد منع وقفة احتجاجية لطلبة الصيدلة
ع.س
نددت الكتلة البرلمانية للأفافاس، منع الوقفة الاحتجاجية لطلبة الصيدلة، أمام المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، من طرف مصالح الأمن، واعتبرت الكتلة تدخل الأمن انه "تضييق على حقوق الجزائريين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم المشروعة".
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وقالت الكتلة في بيان لها، إنها استقبلت وفدا من الطلبة المحتجين، واستمعت إلى مطالبهم البيداغوجية والمهنية، فيما أعابت تجاهل الوزارات المختصة، لمطالب ونداءات الطلبة.