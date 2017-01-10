في لقاء حصري مع "صدى الملاعب" كان "ميهوبي" وسيطا فيه مامي: ماجر هو أنسب مدرب للخضر

رغم عزوفه على إجـراء الأحاديث واللقاءات فـي العادة، سواء كانت صحفية أو تلفزيونية، إلا أن أمير الراي الشاب مامي، خصّ برنامج "صدى الملاعب" المذاع على قناة "MBC1" بلقاء حصري أجراه معه مراسل القناة من الجزائر رفيق بخوش الذي تمكن من استنطاق مامي في مواضيع رياضية عديدة.

وحسبما علمته "الشروق" من مصادرها الخاصة، فإن وزير الثقافة عـز الدين ميهوبي، هو من لعب دور الوسيط لإقناع مامي بالتصوير مع البرنامج الذي يقدمه مصطفى الآغا. وذلك على هامش حفل توزيع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "أوندا"، لحقوق الفنانين يوم الخميس الماضي بقصر الثقافة.

الشاب مامي، وفي حوار رياضي بامتياز، اعترف أنه من مناصري مولودية سعيدة واتحاد الحراش وشبيبة القبائل.. وردا على سؤال: لو طلب منك ترشيح لاعب ما لمشاركتك في فيديو كليب من تختار؟؟.. قال مامي: "التونسي حاتم بن عرفة، لاعب فريق باري سان جرمان، لأنه لاعبي المفضل". وعن أجمل ذكرى يحتفظ بها مع المنتخب الوطني، قال "برانس" الراي: "أكيد يوم غنائي في حفل افتتاح كأس إفريقيا 2001 بدولة المالي مع رابح ماجر".. لافتا أنه لو كانت لديه سلطة القرار في المنتخب الوطني، لاختار دون تردد اللاعب الدولي السابق رابح ماجر لتدريب الخضر: "لأنه الأنسب ليكون في هذا المكان.. ولأنه يعرف عقلية اللاعبين"، مشيرا أنه متابع جيد للكرة العربية، خاصة خلال المباريات المهمة.. أما على صعيد العالم فقال مامي إنه مبهور بمهارات "رولاندينو" على الميدان: "هو لاعبي المفضل لأنه بكل بساطة لاعب ساحر".

واختتم الشاب مامي لقاءه مع برنامج "صدى الملاعب"، بالقول إنه بصدد التحضير للعودة إلى الساحة الفنية بثلاث أغان جديدة، منها أغنية وطنية بعنوان "الجزائر ما عندي بيها وين"، نافيا بذلك اعتزاله الغناء كما تردد أكثر من مرة.. قائلا: "لم ولن أعتزل الغناء، أحب الموسيقى كثيرا ولا أستطيع اعتزالها".