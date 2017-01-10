قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حركة حماس، تسعى للحصول على معلومات سرية من جنود الجيش الإسرائيلي، من خلال اختراق هواتفهم النقالة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن وحدة “سرية المعلومات”، في الجيش الإسرائيلي قولها إن حماس تسعى إلى “سرقة معلومات سرية من جنود الجيش وذلك عن طريق إغرائهم بصور نساء فاتنات”.
وأضافت نقلا عن الوحدة: "هناك 16 شخصية وهمية، تنشر حماس صورا لها في شبكات التواصل الاجتماعي، وتحاول حماس من خلالها على حمل الجنود على تنزيل التطبيق الخاص بالنساء، كي تصبح أجهزة الهواتف الخلوية التابعة لهم مفتوحة أمام سرقة المعلومات الحساسة".
وتابعت: "قامت فرق خاصة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأشهر الأخيرة، بحملة واسعة النطاق، فتمكنت من رصد عدد من المجموعات التي تحاول اختراق أجهزة الهواتف الخلوية".
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه القضية. كما لم يسبق لحركة المقاومة الاسلامية “حماس″ التي تحكم قطاع غزة، أن تطرقت لهذا الموضوع.
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حماس اخترقت هواتف ضباط اسرائيليين
وكالات
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حركة حماس، تسعى للحصول على معلومات سرية من جنود الجيش الإسرائيلي، من خلال اختراق هواتفهم النقالة.
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن وحدة “سرية المعلومات”، في الجيش الإسرائيلي قولها إن حماس تسعى إلى “سرقة معلومات سرية من جنود الجيش وذلك عن طريق إغرائهم بصور نساء فاتنات”.
وأضافت نقلا عن الوحدة: "هناك 16 شخصية وهمية، تنشر حماس صورا لها في شبكات التواصل الاجتماعي، وتحاول حماس من خلالها على حمل الجنود على تنزيل التطبيق الخاص بالنساء، كي تصبح أجهزة الهواتف الخلوية التابعة لهم مفتوحة أمام سرقة المعلومات الحساسة".
وتابعت: "قامت فرق خاصة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأشهر الأخيرة، بحملة واسعة النطاق، فتمكنت من رصد عدد من المجموعات التي تحاول اختراق أجهزة الهواتف الخلوية".
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه القضية. كما لم يسبق لحركة المقاومة الاسلامية “حماس″ التي تحكم قطاع غزة، أن تطرقت لهذا الموضوع.