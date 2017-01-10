هذه هي تغريدة أوباما التي حطمت كل أرقامه القياسية؟!

تغريدة الوداع والشكر التي أرسلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر موقع تويتر إلى شعبه، أصبحت الأكثر شعبية له على الحساب الرئاسي.

فقد كتب الرئيس المنتهية ولايته تغريدة ليل الثلاثاء قال فيها "شكرا لكم على كل شيء. مطلبي الأخير منكم هو نفس مطلبي الأول. أطلب منكم أن تؤمنوا، ليس في قدرتي على خلق التغيير، بل في قدرتكم أنتم".

وحتى منتصف يوم الأربعاء كانت التغريدة قد أعيد إرسالها أكثر من 500 ألف مرة.

وقال نيك باسيليو، الناطق باسم تويتر، إن ذلك يتخطى تغريدة أوباما التي أرسلها بعد قرار المحكمة العليا في جوان 2015 برفع الحظر على زواج المثليين في إحدى الولايات.

ويتابع حساب الرئاسة أكثر من 13 مليون متابع، بينما يتابع حساب أوباما الشخصي أكثر من 80 مليون متابع.