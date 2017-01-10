عرفت سنة 2016 تطورا ملحوظا من حيث التغطية بشبكة الهاتف النقال بولاية إيليزي، بحيث تمت تغطية جميع القرى النائية وشبه النائية بشبكة الهاتف النقال موبيليس، وذلك بعد إتمام إطلاق الشبكة بقرية تاست.
وقد تم خلال سنة 2016 تركيب 21 محطة موبيليس دخلت حيز التشغيل، من بينها 11 محطة للجيل الثاني و 10 خاصة بالجيل الثالث، فيما تتواجد سبع محطات في طور الانجاز حاليا عبر الولاية.
وحسب تصريح المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لـ"الشروق" ، فإن هناك 138 محطة منتشرة عبر الولاية إلى يومنا هذا، تتضمن 94 محطة للجيل الثاني، و 44 محطة للجيل الثالث، وذلك في إطار برنامج الخدمة الشاملة المسير من طرف الوزارة، بحيث تتحمل هذه الأخيرة أعباء التكاليف بالنسبة لشركة الاتصالات صاحبة المحطة (موبيليس في معظم المحطات)، وتغطية العجز نظرا لعدد السكان القليل خاصة في المناطق النائية، لتكون نسبة التغطية بالبلديات 100 بالمائة، وبالنسبة للولاية تفوق 99 بالمائة، في انتظار آخر محطة وهي منطقة أهرهر، والمبرمجة ضمن برنامج الخدمة خلال سنة 2017.
ومن أجل القضاء على مناطق الظل بالطريق الوطني رقم 03 بشطره بولاية إيليزي، ولتغطية شاملة على طول الطريق، تم اقتراح ما لا يقل عن عشر محطات لشبكة الهاتف النقال للمتعامل موبيليس، وذلك ضمن البرنامج سالف الذكر، على أن تكون مخصصة لطول الطريق الرابط بين حدود الولاية، بحيث أن وضع هذه المحطات حيز التشغيل، سينهي معاناة المسافرين الذين يعيشون في عزلة تامة لدى قطعهم للطريق، كما سيساهم في التدخل السريع للحماية المدنية في حال وقوع حوادث المرور، بحيث أن الإبلاغ عن حوادث المرور التي تقع في مناطق لا توجد بها تغطية، يتطلب وقتا طويلا، مما يؤخر تدخل وحدات الإنقاذ، خاصة في الطريق الرابط بين مدينتي إيليزي وجانت.
وقد علمت "الشروق" بأن متعامل شبكة الهاتف النقال موبيليس، قام بإجراء تجربة جديدة من أجل تعويض مولدات الطاقة الكهربائية التي تشتغل بالمازوت بمولدات كهربائية ذات الطاقة الشمسية، وذلك من أجل إنهاء مشكلة التزود بالوقود، بسبب بُعد المسافات، والذي يتسبب في انقطاع الشبكة عن عدة محطات خاصة بالمناطق النائية التي لا تحتوي على طاقة كهربائية، بحيث ستشمل العملية بشكل أولي عشر محطات، في انتظار تعميم التجربة على مختلف المحطات المنتشرة بالولاية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1قتلى.. ومحاصرون في أمطار وثلوج عبر 24 ولاية
2يقتل غريميه ويطلق النار على نفسه بسبب خلاف حول أرض في تلمسان
3القضاء على إرهابيين اثنين بسكيكدة
4"بنّاء" يتزعم شبكة "الأحمدية" المفككة بسيدي بلعباس
5الثلوج تقطع طرقا بتيزي وزو
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
حبيب راشدين
حيرة المعارضة بين "الشغور" وزواج الشغار
عبد الرزاق قسوم
الفُلْك الجزائري المشحون
جمال لعلامي
شهود الحقّ.. والزور!
قادة بن عمار
وزّعوا ملايير الانتخابات على الشعب!
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
الفيديو
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
10 هوائيات للقضاء على مناطق الظل على طول الطريق الوطني رقم 03
نحو تغطية جميع المناطق النائية بشبكة الهاتف النقال بإيليزي
م. روابح
عرفت سنة 2016 تطورا ملحوظا من حيث التغطية بشبكة الهاتف النقال بولاية إيليزي، بحيث تمت تغطية جميع القرى النائية وشبه النائية بشبكة الهاتف النقال موبيليس، وذلك بعد إتمام إطلاق الشبكة بقرية تاست.
تغطيات ذات صلة
نحو تغطية جميع المناطق النائية بشبكة الهاتف النقال بإيليزي
حي سيدي بنور بالمعالمة.. حياه بدائية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله
سيارة المدير المغتال بتبسة بيعت في خنشلة
لصوص يحفرون خندقا ويتسلّلون إلى مركز بريد بخنشلة
وفاة أكبر معمرة في الجزائر عن 142 سنة
وقد تم خلال سنة 2016 تركيب 21 محطة موبيليس دخلت حيز التشغيل، من بينها 11 محطة للجيل الثاني و 10 خاصة بالجيل الثالث، فيما تتواجد سبع محطات في طور الانجاز حاليا عبر الولاية.
وحسب تصريح المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لـ"الشروق" ، فإن هناك 138 محطة منتشرة عبر الولاية إلى يومنا هذا، تتضمن 94 محطة للجيل الثاني، و 44 محطة للجيل الثالث، وذلك في إطار برنامج الخدمة الشاملة المسير من طرف الوزارة، بحيث تتحمل هذه الأخيرة أعباء التكاليف بالنسبة لشركة الاتصالات صاحبة المحطة (موبيليس في معظم المحطات)، وتغطية العجز نظرا لعدد السكان القليل خاصة في المناطق النائية، لتكون نسبة التغطية بالبلديات 100 بالمائة، وبالنسبة للولاية تفوق 99 بالمائة، في انتظار آخر محطة وهي منطقة أهرهر، والمبرمجة ضمن برنامج الخدمة خلال سنة 2017.
ومن أجل القضاء على مناطق الظل بالطريق الوطني رقم 03 بشطره بولاية إيليزي، ولتغطية شاملة على طول الطريق، تم اقتراح ما لا يقل عن عشر محطات لشبكة الهاتف النقال للمتعامل موبيليس، وذلك ضمن البرنامج سالف الذكر، على أن تكون مخصصة لطول الطريق الرابط بين حدود الولاية، بحيث أن وضع هذه المحطات حيز التشغيل، سينهي معاناة المسافرين الذين يعيشون في عزلة تامة لدى قطعهم للطريق، كما سيساهم في التدخل السريع للحماية المدنية في حال وقوع حوادث المرور، بحيث أن الإبلاغ عن حوادث المرور التي تقع في مناطق لا توجد بها تغطية، يتطلب وقتا طويلا، مما يؤخر تدخل وحدات الإنقاذ، خاصة في الطريق الرابط بين مدينتي إيليزي وجانت.
وقد علمت "الشروق" بأن متعامل شبكة الهاتف النقال موبيليس، قام بإجراء تجربة جديدة من أجل تعويض مولدات الطاقة الكهربائية التي تشتغل بالمازوت بمولدات كهربائية ذات الطاقة الشمسية، وذلك من أجل إنهاء مشكلة التزود بالوقود، بسبب بُعد المسافات، والذي يتسبب في انقطاع الشبكة عن عدة محطات خاصة بالمناطق النائية التي لا تحتوي على طاقة كهربائية، بحيث ستشمل العملية بشكل أولي عشر محطات، في انتظار تعميم التجربة على مختلف المحطات المنتشرة بالولاية.