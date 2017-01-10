10 هوائيات للقضاء على مناطق الظل على طول الطريق الوطني رقم 03 نحو تغطية جميع المناطق النائية بشبكة الهاتف النقال بإيليزي

عرفت سنة 2016 تطورا ملحوظا من حيث التغطية بشبكة الهاتف النقال بولاية إيليزي، بحيث تمت تغطية جميع القرى النائية وشبه النائية بشبكة الهاتف النقال موبيليس، وذلك بعد إتمام إطلاق الشبكة بقرية تاست.

وقد تم خلال سنة 2016 تركيب 21 محطة موبيليس دخلت حيز التشغيل، من بينها 11 محطة للجيل الثاني و 10 خاصة بالجيل الثالث، فيما تتواجد سبع محطات في طور الانجاز حاليا عبر الولاية.

وحسب تصريح المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لـ"الشروق" ، فإن هناك 138 محطة منتشرة عبر الولاية إلى يومنا هذا، تتضمن 94 محطة للجيل الثاني، و 44 محطة للجيل الثالث، وذلك في إطار برنامج الخدمة الشاملة المسير من طرف الوزارة، بحيث تتحمل هذه الأخيرة أعباء التكاليف بالنسبة لشركة الاتصالات صاحبة المحطة (موبيليس في معظم المحطات)، وتغطية العجز نظرا لعدد السكان القليل خاصة في المناطق النائية، لتكون نسبة التغطية بالبلديات 100 بالمائة، وبالنسبة للولاية تفوق 99 بالمائة، في انتظار آخر محطة وهي منطقة أهرهر، والمبرمجة ضمن برنامج الخدمة خلال سنة 2017.

ومن أجل القضاء على مناطق الظل بالطريق الوطني رقم 03 بشطره بولاية إيليزي، ولتغطية شاملة على طول الطريق، تم اقتراح ما لا يقل عن عشر محطات لشبكة الهاتف النقال للمتعامل موبيليس، وذلك ضمن البرنامج سالف الذكر، على أن تكون مخصصة لطول الطريق الرابط بين حدود الولاية، بحيث أن وضع هذه المحطات حيز التشغيل، سينهي معاناة المسافرين الذين يعيشون في عزلة تامة لدى قطعهم للطريق، كما سيساهم في التدخل السريع للحماية المدنية في حال وقوع حوادث المرور، بحيث أن الإبلاغ عن حوادث المرور التي تقع في مناطق لا توجد بها تغطية، يتطلب وقتا طويلا، مما يؤخر تدخل وحدات الإنقاذ، خاصة في الطريق الرابط بين مدينتي إيليزي وجانت.

وقد علمت "الشروق" بأن متعامل شبكة الهاتف النقال موبيليس، قام بإجراء تجربة جديدة من أجل تعويض مولدات الطاقة الكهربائية التي تشتغل بالمازوت بمولدات كهربائية ذات الطاقة الشمسية، وذلك من أجل إنهاء مشكلة التزود بالوقود، بسبب بُعد المسافات، والذي يتسبب في انقطاع الشبكة عن عدة محطات خاصة بالمناطق النائية التي لا تحتوي على طاقة كهربائية، بحيث ستشمل العملية بشكل أولي عشر محطات، في انتظار تعميم التجربة على مختلف المحطات المنتشرة بالولاية.