هجوم مسلح على مدرسة إسلامية في هولندا

date 2017/01/12 views 281 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

تعرضت مدرسة "الصديق" الابتدائية، التي يدرس فيها طلاب مسلمون في العاصمة الهولندية أمستردام، لرشقة رصاص دون وقوع أي إصابات، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، الخميس.

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وذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن الهجوم وقع من قبل مجهول، ولم يتسبب في أي إصابات، لخلو المدرسة من الطلاب والكادر التعليمي بسبب عطلة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت الشرطة، أنها حددت مكان ثماني رصاصات على حائط المدرسة.

وأشارت أنها فتحت تحقيقاً في الحادث للقبض على مرتكب الاعتداء.

وذكر ولي أمر أحد طلاب المدرسة، أن الطلاب والكادر التعليمي وعائلاتهم لا يشعرون بالأمن.

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