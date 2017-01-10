إثيوبيا تفرج عن ثلاثة مصريين احتجزوا بعد موجة اضطرابات

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن إثيوبيا أفرجت عن ثلاثة مصريين احتجزتهم منذ أكثر من شهرين، في أعقاب موجة اضطرابات شهدتها الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، الخميس.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية قالت في نوفمبر، إن أديس أبابا احتجزت اثنين على الأقل من المصريين العاملين في البلاد وذلك بعد موجة احتجاجات عنيفة في إثيوبيا أوقعت مئات القتلى.

وفي أكتوبر اتهمت أديس أبابا "عناصر" في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تقول المعارضة الإثيوبية إنها تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان.

ونفت مصر المنخرطة في خلاف مع أديس أبابا بشأن تقاسم مياه النيل أي صلة بهذه الاحتجاجات.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صدر الليلة الماضية، إنه "تكللت جهود وزارة الخارجية بالنجاح في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر".

وأضافت أن السلطات الإثيوبية لم توجه أي اتهامات للمصريين الثلاثة وهم طه منصور وهاني العقاد وحسن رمضان سويلم.