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مشروع قرار أمريكي لتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية
قدم السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تيد كروز، الأربعاء، مشروعا قرار يطالب أحدهما بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" والآخر "الحرس الثوري الإيراني" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقدم كروز مشروع القرار الخاص بالإخوان المسلمين بالاشتراك مع زميله السيناتور ماريو دياز- بالارت من ولاية فلوريدا، فيما قدم المشروع الآخر بالاشتراك مع زميله السيناتور مايكل ماك كول من ولاية تكساس.
وأعلن كروز - المعروف بخطابه الحافل بالإسلاموفوبيا - مشروعيه عبر حسابه على موقع تويتر، مرفقاً بعبارة "أنا فخور".
ونص مشروع القرار على أن الشروط متوفرة لإدراج وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية، مطالباً بالإفصاح للرأي العام عن الأسباب في حال لم يتحقق الأمر.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قرار تقدم به كروز نهاية العام 2015 لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، إلا أن المشروع لم يُطرح على الجمعية العامة.
ويتطلب تقنين المشروعين المذكورين مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لينتقل إلى رئيس البلاد من أجل إقراره.
يذكر أن تيد كروز، كان أحد المنافسين الجمهوريين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، لكنه أعلن انسحابه من سباق الترشح مطلع ماي من عام 2016.
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/01/12 على 12:121
الحرس الثوري المجوسي يعلم علم اليقين أنه منظمة إرهابية مجوسية لقتل أهل الاسلام تحت غطاء مظلومية أهل البيت ٠أما الخوان المسلمين فأكثر أتباعها لا يعلمون أنهم منظمة إرهابية وكثير من أتباعها مغرر بهم تحت غطاء مظلومية الشعوب ومحاربة حكام الجور وعمل هاتين الحركتين تصب في مصلحة الغرب لتبرير تدخلاته في المنطقة الاسلامية تحت غطاء محاربة الارهاب والمتضرر الوحيد هم أهل الاسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/01/12 على 12:312
إن زج الحرس المجوسي مع الخوان المسلمين في التصنيف الغرض منه ذر الرماد في عيون المغفلين من بني جلدتنا إذ كيف نفسر تعاون أمريكا مع الحرس المجوسي في تدمير المدن السنية في العراق وكيف نفسر تعاون الحرس المجوسي مع الملاحدة في تدمير مدن المسلمين السورية وتهجير أهلها ولكن ياليت قومي يعلمون انها حرب بين الكفر والايمان