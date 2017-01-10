رئيس المكسيك لترامب: لن ندفع ثمن الجدار الذي تريد بناءه

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، الأربعاء، أن بلاده "حتماً لن تدفع ثمن الجدار" الذي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بناءه على الحدود بين البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في "علاقة جيدة" مع الولايات المتحدة.

وقال نييتو في اجتماع في القصر الجمهوري ضم سفراء بلاده في العالم: "واضح أن هناك بعض الخلافات مع الحكومة الأمريكية المقبلة مثل مسألة الجدار الذي حتماً لن تدفع المكسيك ثمنه".

وقبيل ساعات من تصريح الرئيس المكسيكي جدد الرئيس الأمريكي المنتخب التأكيد على أنه سيبني الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية وسائر عمليات التهريب نحو بلاده، مؤكداً أيضاً أن حكومة المكسيك ستسدد كلفة هذا المشروع إما فوراً أو لاحقاً وهذا هو الأرجح، أي أن دافع الضرائب الأمريكي سيدفع ثمن الجدار ومكسيكو ستسدده لاحقاً.

وشدد الرئيس المكسيكي على إنه لن يرضى بأي قرار "يكون على حساب بلدنا وكرامتنا كمكسيكيين".

وأضاف "ما يمكنني تأكيده لكم هو أننا سنعمل في سبيل علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ورئيسها".



