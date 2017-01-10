سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الشيخ رائد صلاح الأسبوع المقبل

قررت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح قوله: "أُبلغنا رسمياً، مساء الأربعاء، من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية بقرار الإفراج عن الشيخ رائد يوم السابع عشر من الشهر الجاري".

ولكنه استدرك: "الوضع القانوني هو الالتزام بذلك والإفراج عن الشيخ رائد يوم 17 ولكن صراحة لا نعلم ما الذي سيحدث من اليوم (الخميس) وحتى يوم الإفراج".

وأضاف: "نخشى أن تقدم الشرطة الإسرائيلية على خطوات استثنائية لعرقلة الإفراج عن الشيخ رائد، بما في ذلك تقديم لائحة اتهام جديدة أو إخضاعه للاعتقال الإداري أو وضعه قيد الحبس المنزلي أو منعه من التحدث مع وسائل الإعلام".

وتابع المحامي خمايسة: "نتأمل أن يتم الوضع القانوني بأن يفرج عن الشيخ رائد يوم 17 من الشهر الجاري دون أي إجراءات استثنائية".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أفريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة تسعة أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية المحتلة قبل تسع سنوات.

ومنذ تم اعتقاله تم إخضاعه للعزل الانفرادي.

وفي 17 نوفمبر 2015 قررت حكومة الاحتلال إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون، ولكن الشيخ صلاح قال إنه متمسك بقيادة الحركة.