تعتبر بلدية القصبة من أعرق بلديات العاصمة، إذ تعود نشأتها إلى العهد العثماني، حيث بناها الأتراك على الأطلال الرومانية، تتميز بجمال عمرانها وهندستها المعمارية الفريدة من نوعها، إلا أنها أصبحت اليوم تعاني من عدة مشاكل ونقائص قضت على التراث الأصيل، علما أنها لم تعرف أية مشاريع تهيئة منذ سنوات طويلة.
أثناء تجولنا بين أزقة القصبة وتحديدا بـ4 شارع أحمد قراني لنقل انشغالات السكان، وقفنا على صور مأساوية لهذه الجوهرة التي فقدت بريقها في السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من الوضعية التي آلت إليها القصبة وسكناتها العريقة، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لترميم هذه البنايات أو ترحيلهم إلى سكنات لائقة، خاصة وأن أغلب السكنات آيلة للسقوط، ناهيك عن الأمراض التي تسببها مثل الربو والروماتيزم بسبب الرطوبة العالية، مضيفين أن وضعهم المعيشي بات لا يحتمل.
وقال ممثلون عن السكان إن وضعهم يزداد سوءا في فصل الشتاء، حيث تغرق المساكن في برك مائية بسبب تسرب مياه الأمطار من الأسقف المتهالكة والجدران المتصدعة، مشيرين إلى أنهم يعيشون منذ سنوات في هذه البيوت التي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة.
من جهة أخرى، أكدت سيدة تقيم بالحي، أنها منذ 3 سنوات عاشت حادثا مؤسفا، حينما تعرض ابنها البالغ من العمر 8 سنوات للسقوط حينما كان يطل من الشرفة التي انهارت به، حيث نقل على جناح السرعة إلى المستشفى، أين قضى شهرا كاملا في العناية المركزية، وأضافت "منذ تلك اللحظة ونحن نعيش في قلق وخوف شديدين، خاصة على أبنائنا، مع العلم أن هذه الأسقف قد تتعرض في أية لحظة للانهيار جراء قدمها".
ويروي أحد السكان كيف انهار جدار بيته العام الماضي، وأنه لحسن الحظ لم يخلف الحادث جرحى بين أفراد عائلته أو الجيران، وكيف أنه منذ ذلك الوقت وهم يعيشون على الأعصاب، بسبب الموت الذي يتربص بهم كل لحظة.
ومن جهة أخرى أشار ذات المتحدث "عمي محمد" انه يعيش مع زوجته في غرفة واحدة ضيقة تتكون من 6 أفراد، مؤكدا أن الوضع بات لا يحتمل.
من جهته، دعا رئيس بلدية القصبة رشيد ايباديون، العائلات إلى المزيد من الصبر، وقال أن هناك لجنة للتحقيق هي الوحيدة المكلفة بدراسة وضعية العائلات وتحديد قائمة المستفيدين من الترحيل، مشيرا إلى أن هناك 57 بلدية بالعاصمة تعاني من نفس المشكل وليس القصبة لوحدها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1قتلى.. ومحاصرون في أمطار وثلوج عبر 24 ولاية
2يقتل غريميه ويطلق النار على نفسه بسبب خلاف حول أرض في تلمسان
3"بنّاء" يتزعم شبكة "الأحمدية" المفككة بسيدي بلعباس
4القضاء على إرهابيين اثنين بسكيكدة
5وفاة أكبر معمرة في الجزائر عن 142 سنة
Français English
الرأي
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
حبيب راشدين
حيرة المعارضة بين "الشغور" وزواج الشغار
عبد الرزاق قسوم
الفُلْك الجزائري المشحون
جمال لعلامي
شهود الحقّ.. والزور!
قادة بن عمار
وزّعوا ملايير الانتخابات على الشعب!
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
الفيديو
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
مصالح ولاية الجزائر همشتها ولم تتكفل بترميمها
الموت يتربص بعائلات "مدفونة" في دويرات القصبة
نسرين برغل
تعتبر بلدية القصبة من أعرق بلديات العاصمة، إذ تعود نشأتها إلى العهد العثماني، حيث بناها الأتراك على الأطلال الرومانية، تتميز بجمال عمرانها وهندستها المعمارية الفريدة من نوعها، إلا أنها أصبحت اليوم تعاني من عدة مشاكل ونقائص قضت على التراث الأصيل، علما أنها لم تعرف أية مشاريع تهيئة منذ سنوات طويلة.
تغطيات ذات صلة
الموت يتربص بعائلات "مدفونة" في دويرات القصبة
الجيش يحجز أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية بتمنراست
تلاميذ في سعيدة يمشون خمس كيلومترات تحت درجة حرارة أقل من الصفر
أطباء وممرضون يعايشون مواقف طريفة وغريبة داخل مصلحة الإستعجالات
اثنان من ضحايا الطائرة المصرية يواريان الثرى هذا الخميس بميلة
أثناء تجولنا بين أزقة القصبة وتحديدا بـ4 شارع أحمد قراني لنقل انشغالات السكان، وقفنا على صور مأساوية لهذه الجوهرة التي فقدت بريقها في السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من الوضعية التي آلت إليها القصبة وسكناتها العريقة، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لترميم هذه البنايات أو ترحيلهم إلى سكنات لائقة، خاصة وأن أغلب السكنات آيلة للسقوط، ناهيك عن الأمراض التي تسببها مثل الربو والروماتيزم بسبب الرطوبة العالية، مضيفين أن وضعهم المعيشي بات لا يحتمل.
وقال ممثلون عن السكان إن وضعهم يزداد سوءا في فصل الشتاء، حيث تغرق المساكن في برك مائية بسبب تسرب مياه الأمطار من الأسقف المتهالكة والجدران المتصدعة، مشيرين إلى أنهم يعيشون منذ سنوات في هذه البيوت التي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة.
من جهة أخرى، أكدت سيدة تقيم بالحي، أنها منذ 3 سنوات عاشت حادثا مؤسفا، حينما تعرض ابنها البالغ من العمر 8 سنوات للسقوط حينما كان يطل من الشرفة التي انهارت به، حيث نقل على جناح السرعة إلى المستشفى، أين قضى شهرا كاملا في العناية المركزية، وأضافت "منذ تلك اللحظة ونحن نعيش في قلق وخوف شديدين، خاصة على أبنائنا، مع العلم أن هذه الأسقف قد تتعرض في أية لحظة للانهيار جراء قدمها".
ويروي أحد السكان كيف انهار جدار بيته العام الماضي، وأنه لحسن الحظ لم يخلف الحادث جرحى بين أفراد عائلته أو الجيران، وكيف أنه منذ ذلك الوقت وهم يعيشون على الأعصاب، بسبب الموت الذي يتربص بهم كل لحظة.
ومن جهة أخرى أشار ذات المتحدث "عمي محمد" انه يعيش مع زوجته في غرفة واحدة ضيقة تتكون من 6 أفراد، مؤكدا أن الوضع بات لا يحتمل.
من جهته، دعا رئيس بلدية القصبة رشيد ايباديون، العائلات إلى المزيد من الصبر، وقال أن هناك لجنة للتحقيق هي الوحيدة المكلفة بدراسة وضعية العائلات وتحديد قائمة المستفيدين من الترحيل، مشيرا إلى أن هناك 57 بلدية بالعاصمة تعاني من نفس المشكل وليس القصبة لوحدها.