أطلق عبر محطتي آغا والجزائر نظام إلكتروني جديد لدفع تذاكر القطارات

أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخميس، نظام دفع إلكتروني جديد لتذاكر البيع على الخطوط الطويلة وكذا بين المدن وذلك عبر محطتي آغا والجزائر العاصمة.

وأفاد بيان للمؤسسة، أنه أصبح بإمكان زبائن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ابتداء من 12 جانفي الجاري استعمال أجهزة الدفع الإلكترونية (TPE ) الموضوعة تحت تصرفهم عبر محطتي آغا والجزائر.

وأكدت الشركة أن هذه الخدمة يمكن استعمالها بالنسبة للزبائن الحاملين لبطاقة البين البنكية المصرفية والذين يفضلون هذا النوع من التعامل على أن يتم تدعيم نظام الدفع هذا في المستقبل القريب عن طريق الأنترنت.

وأضافت في بيانها أن "تطبيق هذا النظام الحديث سيعزز تجربة شركة السكك الحديدية في التعامل مع زبائنها بغية تخطي المرحلة الجديدة التي يميزها استعمال هذا النظام الإلكتروني، على أن يتم تعميمه عبر كامل الخطوط الطويلة والمحطات ما بين المدن من أجل رحلات مريحة وسهلة".