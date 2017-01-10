مهرب مليون أورو إلى الخارج رهن الحبس

وجهت نيابة محكمة أولاد رشاش، بولاية خنشلة، الأربعاء، تهمة جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى شاب في سن الـ 39 عاما، ينحدر من مدينة بئر العاتر بتبسة من ممتهني تهريب الوقود، قبل أن يأمر قاضي التحقيق، وفقا لإجراءات المثول الفوري، بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته لاحقا.

بعد استكمال التحقيقات الأمنية، بخصوص قضية محاولة تهريب مليون أورو بخنشلة عبر تونس إلى دبي، التي أوقف فيها المعني قبل أسبوعين، وأمر ذات القاضي بتسليم المبلغ المحجوز إلى مصالح بنك الجزائر، ووضع المركبة الفخمة في المحشر البلدي، إلى غاية المحاكمة.

هذا وكان أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، وشرطة أمن زوي بولاية خنشلة، قد نجح في كمين محكم نُصب، على مستوى الطريق الدولي الجزائر– تونس، عند مدخل مدينة المحمل، شرق ولاية خنشلة، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة، نحو دبي بالإمارات العربية عبر تونس، يفوق مليون أورو.