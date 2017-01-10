عمار غول يدعو من تيزي وزو: الحفاظ على الوحدة الوطنية وتخليد يناير عيدا وطنيا

دعا عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، "تاج"، الخميس، من تيزي وزو بالتزامن مع الاحتفاليات برأس السنة الأمازيغية 2967، إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانسياق وراء الأصوات الشاذة والأيادي الخارجية التي تدعو إلى تحطيم البلاد من خلال وضع فوارق في المجتمع والوطن عن طريق أياد داخلية هدفها تفجير الأوضاع وخلق الفوضى، وبالتالي تهديد الأمن والاستقرار..

هذا المكسب الذي أشار بشأنه عمار غول بأنه جاء بعد العديد من التضحيات والفترات الصعبة التي مرت بها البلاد، التي نحن في غنى عنها اليوم، مشيرا بذلك إلى مصير العديد من الدول التي فرقت في المشاكل والصراعات جراء الربيع العربي، مضيفا في سياق تصريحاته أن الجزائر تمر حاليا بمرحلة اقتصادية ومالية صعبة جدا، تقابلها مطالب مشروعة وجب طرحها في هدوء وإطار عقلاني بعيدا عن تأجيج الصراعات وهذا للتوصل إلى الحلول الناجعة التي من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها دون المساس بمسألة أمن واستقرار البلاد التي اعتبرها خطا أحمر.

وعلى هامش هذا اللقاء الذي قاده إلى ولاية تيزي وزو تزامنا مع الاحتفاليات بيناير، جدد عمار غول مطلبه إلى السلطات العليا في البلاد بضرورة تخليد يناير عيدا وطنيا، وهذا لتعزيز الدستور وتعزيز الانتماء الوطني كون يناير يحمل في طياته عمقا تاريخيا، حضاريا، ثقافيا ووطنيا وحتى إقليميا، لأنه يمس كل شمال إفريقيا.