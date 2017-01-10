قال وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الخميس، إن نسبة امتلاء السدود عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد قاربت 58 بالمائة.
وأوضح والي، في تصريح للصحافة على هامش جلسة الإجابة عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان أن الأمطار المعتبرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة، سمحت بوصول نسبة امتلاء السدود إلى قرابة 58 بالمائة، قائلا "ننتظر أن ترتفع هذه النسبة في الأيام المقبلة"، مؤكدا في هذا الإطار أن الجزائر "لا تزال في وضع جيد من حيث وفرة الموارد المائية، خصوصا أن فصل الأمطار لم ينته بعد".
وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس حول تأخر مشاريع محطات تحلية المياه وارتفاع تكلفتها، أكد الوزير أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر، هو خيار استراتيجي ذو بعد اجتماعي واقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته الباهظة، موضحا أن محطات التحلية الـ11 التي تم إنجازها سمحت بإنتاج أكثر من 2.1 مليون متر مكعب يوميا أي 800 مليون م3 سنويا وهو ما يقارب سعة أكبر سد في الجزائر.
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نسبة امتلاء السدود قاربت 58 بالمائة بفضل الأمطار الأخيرة
والي يطمئن.. لا وجود لأزمة مياه
أسماء. ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
قال وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الخميس، إن نسبة امتلاء السدود عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد قاربت 58 بالمائة.
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وأوضح والي، في تصريح للصحافة على هامش جلسة الإجابة عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان أن الأمطار المعتبرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة، سمحت بوصول نسبة امتلاء السدود إلى قرابة 58 بالمائة، قائلا "ننتظر أن ترتفع هذه النسبة في الأيام المقبلة"، مؤكدا في هذا الإطار أن الجزائر "لا تزال في وضع جيد من حيث وفرة الموارد المائية، خصوصا أن فصل الأمطار لم ينته بعد".
وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس حول تأخر مشاريع محطات تحلية المياه وارتفاع تكلفتها، أكد الوزير أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر، هو خيار استراتيجي ذو بعد اجتماعي واقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته الباهظة، موضحا أن محطات التحلية الـ11 التي تم إنجازها سمحت بإنتاج أكثر من 2.1 مليون متر مكعب يوميا أي 800 مليون م3 سنويا وهو ما يقارب سعة أكبر سد في الجزائر.