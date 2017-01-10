مجهولون يخربون عشرات القبور بتيزي وزو

date 2017/01/12 views 243 comments 0
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icon-writer رانية. م

اهتزت قرية آث حلي ببلدية إيرجن في الأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو، على وقع الحادثة المؤسفة التي طالت حرمة الموتى في مقبرة القرية، حيث تفاجأ سكانها صبيحة أمس، بعشرات القبور مخربة ومهدمة، حين اتجهوا إليها للترحم على المجاهد الراحل "لوشاني محمد السعيد" الذي كان عنصرا فعالا إبان ثورة التحرير وشغل عدة مناصب إدارية في وزارة التربية الوطنية بعد الاستقلال.

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عملية التخريب طالت حسب ما كشفته مصادر محلية ما لا يقل عن 30 قبرا، القديمة منها وحتى تلك التي أنجزت قبل فترة، وقد تم إيداع شكوى لدى فرقة الدرك الوطني بايرجن ضد مجهول.

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