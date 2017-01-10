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عيسى كلف مصالحه بإيجاد الآلية المناسبة لتحقيق حلمهم قبل نهاية فيفري
حج مضمون للجزائريين الذين أبعدتهم القرعة لـ10 سنوات!
- سنلجأ للقرعة الإلكترونية بداية من موسم2017
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن مصالحه بصدد البحث عن آلية جديدة تمكن المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في القرعة طيلة عشر سنوات متتالية من الظفر بفرصة أداء مناسك الحج، سيتم الكشف عنها بداية من شهر فيفري المقبل.
وقال الوزير على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الشعبي الوطني، إن المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لتقييم موسم الحج، خرج بمجموعة من الملاحظات والنقاط أهمها ضرورة البحث عن آلية جديدة وتصور يمكن الجزائريين الذين لم يسعفهم الحظ مرارا وتكرار في قرعة الحج بالفوز بها هذه المرة، وقال الوزير إن هذه الفكرة يجب أن تتبلور قبل نهاية فيفري القادم، قائلا "من حق الجزائريين أن يحجوا... وسنسعى لخلق آلية تمنحهم هذا الحق"، إلا أن المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى قرعة إلكترونية ابتداء من هذا الموسم.
وفي رد على سؤال بخصوص وقف عملية "المتاجرة بجواز سفر الحج"، اعتبرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف من الماضي ولم يعد لها وجود في أجندته.
وبخصوص الأئمة الذين سيرافقون الحجاج الميامين، قال عيسى إنهم يخضعون لتكوين وامتحانات في كثير من المواد كمادة "فقه الحج" والثقافة الصحية وحتى اللياقة البدنية، كما أنهم خضعوا لامتحان رياضي حقيقي تحت إشراف مصالح الحماية المدنية.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي قالها إنها لا تزال مستمرة وتتحسن سنة بعد أخرى، وقد تم في هذه السنة ـ على حد قوله - إدخال الرقمنة في عملية الحج من أولها إلى آخرها سواء للحصول على تأشيرة الحج أم كراء وتأجير العمارات بالبقاع المقدسة أم تأجير وسائل النقل.
وعاد الوزير إلى قضية رفع كوطة الحجاج الجزائريين لهذا الموسم، والتي قال إنها سترفع عدد الحجاج إلى 36 ألف حاج، حسب تصريحات وزير الحج السعودي، قائلا "هذا العدد سيكفي كل المواطنين الراغبين في أداء الحج بعد ما عرف انخفاضا على غرار الدول الإسلامية خلال السنوات الأخيرة بعشرة بالمائة، وذلك نتيجة التوسعة التي عرفها مسجد الحرم الشريف بمكة المكرمة".
الحاج الهاملي - الجزائر2017/01/12 على 21:021
الأفضل يا سيادة الوزير أن تعطوا الأولوية للذين بلغوا الـ 65 سنة ولم يحجوا.. أو على الأقل تجعلون لهم نصيبا في كل ولاية.
ما أحلى "الرافعة" - L'algérie2017/01/12 على 21:062
كون تحجوا عند فقراء الجزائر وتساعدهم مش خير؟؟
مش خير من ضخ العملة الصعبة للوهابيزم والإستجمام بالسياحة الدينية ؟؟
نض خير من رجم الحجراة بالحجارة ؟؟؟
بلقاسم - الجزائر2017/01/12 على 21:133
..ربي ما ابغى الهمش لخسارة والعذاب....,وانت ابغيتهو الهم....ان شالله يحشرك ربي امعاهم....