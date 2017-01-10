تفجر فصل جديد في فضيحة الفساد الدولي والرشاوى والعمولات بين شركة سايبام الإيطالية والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك المعروفة بفضيحة "رشوة الـ200 مليون أورو"، وهذه المرة من خلال تبييض أكثر من 55 مليار سنتيم (5.5 مليون أورو) من أموال الرشاوى في استثمار لإنتاج زيت النخيل في كوت ديفوار.
ووفق أسبوعية "ليسبريسو-ريبوبليكا" المتخصصة في التحقيقات الكبرى الإيطالية، فإن تحريات مصالح حرس المالية الإيطالي ومحققي الادعاء الإيطالي توصلت إلى تتبع مسار أموال تلك الرشاوى العمولات نحو دولة كوت ديفوار، مشيرة إلى أن مدير سايبام الجزائر السابق توليو أروسي قام بعملية تبييض جزء من أموال رشاوى وعمولات فضيحة سوناطراك سايبام في مشروع بكوت ديفوار.
وأوضح ذات المصدر في تحقيق نشر في 5 جانفي الفارط، أن توليو أورسي المدير السابق لـ سايبام الجزائر، اعترف بأنه استلم شخصيا من فريد بجاوي ما لا يقل عن 5 ملايين و260 ألف أورو.
ووفق ليسبريسو، فإن مدير سايبام الجزائر السابق توليو أروسي اكتشف أمره عام 2014 بكونه المساهم الرئيسي في استثمار مصنع زيت النخيل "أوصمون" و"غرين أويل" بكوت ديفوار، بعد أن عثر على وثائق ومستندات لدى عملية مداهمة لهاتين الشركتين.
ولفت التحقيق إلى أنه بتصفح وثائق تحقيق ادعاء محكمة ميلانو مع توليو أورسي بخصوص فضيحة سايبام سوناطراك في جلسة استجواب تعود لتاريخ 25 أكتوبر 2013، يتضح وجود اعتراف من هذا الأخير بكونه استلم مبلغ 5 ملايين أورو من طرف فريد بجاوي كـ"تعويض"، لكنه لم يشر إلى طبيعة هذا التعويض.
وفي رده على سؤال محققي الادعاء أجاب توليو أورسي المدير العام لسايبام الجزائر السابق حول بالقول "استلمت 5 ملايين أورو من طرف فريد بجاوي.... لقد قمت بصرفها في تمويل أنشطة لي في كوت ديفوار لإنتاج زيت النخيل"، موضحا أنه استعمل مؤسسة في سويسرا من أجل تحويل الأموال لتمويل أنشطته في كوت ديفوار.
ويضاف غسيل الأموال ورشاوى "البقرة الحلوب" إلى ذلك الذي تم بين فريد بجاوي ومدير الأنشطة العملياتية بسايبام السابق بييترو فاروني، في مزرعة للكروم وإنتاج النبيذ الفاخر بمنطقة كازيرتا قرب نابولي جنوب إيطاليا، وهو استثمار يقدر بملايين الأورو أيضا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1بدء تفكيك أسواق السيارات المستعملة
2رشاوى "سوناطراك" حوّلت إلى إنتاج زيوت النّخيل بكوت ديفوار!
Français English
الرأي
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
حبيب راشدين
حيرة المعارضة بين "الشغور" وزواج الشغار
عبد الرزاق قسوم
الفُلْك الجزائري المشحون
جمال لعلامي
شهود الحقّ.. والزور!
قادة بن عمار
وزّعوا ملايير الانتخابات على الشعب!
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
الفيديو
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
الإعلام الإيطالي يكشف فصلا جديدا في الفضيحة
رشاوى "سوناطراك" حوّلت إلى إنتاج زيوت النّخيل بكوت ديفوار!
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
تفجر فصل جديد في فضيحة الفساد الدولي والرشاوى والعمولات بين شركة سايبام الإيطالية والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك المعروفة بفضيحة "رشوة الـ200 مليون أورو"، وهذه المرة من خلال تبييض أكثر من 55 مليار سنتيم (5.5 مليون أورو) من أموال الرشاوى في استثمار لإنتاج زيت النخيل في كوت ديفوار.
تغطيات ذات صلة
بدء تفكيك أسواق السيارات المستعملة
حملة للتبليغ عن أسعار السميد في الفاتح فيفري
مديرية الضرائب تستعين بالأفامي لجمع أموال الـ"TVA"
"البنك الدولي" ينصح الحكومة بتخفيض أجور موظفي القطاع العام!
الجزائر تبدأ رسميا تخفيض إنتاج النفط
ووفق أسبوعية "ليسبريسو-ريبوبليكا" المتخصصة في التحقيقات الكبرى الإيطالية، فإن تحريات مصالح حرس المالية الإيطالي ومحققي الادعاء الإيطالي توصلت إلى تتبع مسار أموال تلك الرشاوى العمولات نحو دولة كوت ديفوار، مشيرة إلى أن مدير سايبام الجزائر السابق توليو أروسي قام بعملية تبييض جزء من أموال رشاوى وعمولات فضيحة سوناطراك سايبام في مشروع بكوت ديفوار.
وأوضح ذات المصدر في تحقيق نشر في 5 جانفي الفارط، أن توليو أورسي المدير السابق لـ سايبام الجزائر، اعترف بأنه استلم شخصيا من فريد بجاوي ما لا يقل عن 5 ملايين و260 ألف أورو.
ووفق ليسبريسو، فإن مدير سايبام الجزائر السابق توليو أروسي اكتشف أمره عام 2014 بكونه المساهم الرئيسي في استثمار مصنع زيت النخيل "أوصمون" و"غرين أويل" بكوت ديفوار، بعد أن عثر على وثائق ومستندات لدى عملية مداهمة لهاتين الشركتين.
ولفت التحقيق إلى أنه بتصفح وثائق تحقيق ادعاء محكمة ميلانو مع توليو أورسي بخصوص فضيحة سايبام سوناطراك في جلسة استجواب تعود لتاريخ 25 أكتوبر 2013، يتضح وجود اعتراف من هذا الأخير بكونه استلم مبلغ 5 ملايين أورو من طرف فريد بجاوي كـ"تعويض"، لكنه لم يشر إلى طبيعة هذا التعويض.
وفي رده على سؤال محققي الادعاء أجاب توليو أورسي المدير العام لسايبام الجزائر السابق حول بالقول "استلمت 5 ملايين أورو من طرف فريد بجاوي.... لقد قمت بصرفها في تمويل أنشطة لي في كوت ديفوار لإنتاج زيت النخيل"، موضحا أنه استعمل مؤسسة في سويسرا من أجل تحويل الأموال لتمويل أنشطته في كوت ديفوار.
ويضاف غسيل الأموال ورشاوى "البقرة الحلوب" إلى ذلك الذي تم بين فريد بجاوي ومدير الأنشطة العملياتية بسايبام السابق بييترو فاروني، في مزرعة للكروم وإنتاج النبيذ الفاخر بمنطقة كازيرتا قرب نابولي جنوب إيطاليا، وهو استثمار يقدر بملايين الأورو أيضا.