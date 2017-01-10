ستستمع هيئة محكمة الجنايات بالعاصمة، خلال الدورة الجنائية الحالية إلى محافظ شرطة سابق بالأمن الحضري للدار البيضاء وعون شرطة مكلف بمكتب حوادث المرور بنفس المركز، لتورطهما في جريمة التغاضي عن مخالفات مرتكبة من قبل شخص وهو في حالة سكر، وتقديمهما تسهيلات لرعية ليبي يشغل منصب مدير العلاقات العامة للدول الإفريقية للاستثمار بالجزائر، بعد ضبطه في حاجز أمني وهو في وضع متقدم من السكر، إضافة إلى أن رخصة سياقته كانت غير سارية المفعول، وشهادة تأمين سيارته انتهت صلاحيتها قبل فترة من توقيفه، حيث سمح له المتهمان بمغادرة أرض الوطن عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، من دون تقديمه إلى العدالة أو تحرير محضر رسمي ضده، يتضمن المخالفات التي ارتكبها، كما سجلت مصالح المطار خروجه من الجزائر في نفس اليوم الذي ألقي عليه القبض.
وبتحويل جميع المتهمين للعدالة، وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال الوظيفة، وتزيف محرر رسمي، حيث أنكر المتهم الأول المدعو "م،د" خلال سماع أقواله من قبل قاضي التحقيق، كل التهم الموجهة ضدهما، وأكدا أنهما اتخذا كافة الإجراءات القانونية، من أجل تسليم الرعية الليبي للعدالة من دون تزييف أو تحريف في تدوين الوقائع، غير أن ما حدث كان عكس تصريحاته، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.
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بعد توقيفه وهو في حالة سكر بحاجز أمني
محافظ شرطة متهم بتحريف محضر رسمي لفائدة رعية ليبي
مريم. ز
ستستمع هيئة محكمة الجنايات بالعاصمة، خلال الدورة الجنائية الحالية إلى محافظ شرطة سابق بالأمن الحضري للدار البيضاء وعون شرطة مكلف بمكتب حوادث المرور بنفس المركز، لتورطهما في جريمة التغاضي عن مخالفات مرتكبة من قبل شخص وهو في حالة سكر، وتقديمهما تسهيلات لرعية ليبي يشغل منصب مدير العلاقات العامة للدول الإفريقية للاستثمار بالجزائر، بعد ضبطه في حاجز أمني وهو في وضع متقدم من السكر، إضافة إلى أن رخصة سياقته كانت غير سارية المفعول، وشهادة تأمين سيارته انتهت صلاحيتها قبل فترة من توقيفه، حيث سمح له المتهمان بمغادرة أرض الوطن عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، من دون تقديمه إلى العدالة أو تحرير محضر رسمي ضده، يتضمن المخالفات التي ارتكبها، كما سجلت مصالح المطار خروجه من الجزائر في نفس اليوم الذي ألقي عليه القبض.
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وبتحويل جميع المتهمين للعدالة، وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال الوظيفة، وتزيف محرر رسمي، حيث أنكر المتهم الأول المدعو "م،د" خلال سماع أقواله من قبل قاضي التحقيق، كل التهم الموجهة ضدهما، وأكدا أنهما اتخذا كافة الإجراءات القانونية، من أجل تسليم الرعية الليبي للعدالة من دون تزييف أو تحريف في تدوين الوقائع، غير أن ما حدث كان عكس تصريحاته، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.