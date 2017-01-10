القبض على أستاذ جامعي جزائري في تونس يدّعي النبُوة

أوقفت عناصر من الأمن التونسي، مواطنا جزائريا، يشتغل أستاذا جامعيا، بسبب ادعائه النبُوة، بحسب ما أوردته إذاعة موزاييك المحلية الخاصة على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصادر أمنية.

وأفاد المصدر، بأن عملية التوقيف قد تمت بمنزل أجّره المعني بمدينة القصرين على الحدود الجزائرية، ويجرى التحقيق معه لمعرفة سبب قدومه إلى تونس وأهدافه من ادعاء النبوة، ويظهر بين الفينة والأخرى، بعض الأشخاص الذين يدعون النبوة وغالبيتهم باحثون عن الشهرة.