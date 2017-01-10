حركة "الماك" تفشل في تعبئة مناضليها

فشلت حركة "الماك" في تعبئة مناضليها بولاية البويرة، لاسيما طلبة الجامعة، حيث حاول البعض منهم تنظيم مسيرة انطلاقا من الجامعة المركزية أكلي محند أولحاج بمناسبة يناير، إلا أن مصالح الأمن منعتهم وأوقفت البعض منهم.

وقد لوحظ الوجود الأمني الكثيف عبر انتشار العشرات من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني بالقرب من الجامعة المركزية وعلى طول الشوارع المؤدية إلى غاية القطب الجامعي بالمخرج الغربي لعاصمة البويرة، وذلك تحسبا لتنظيم مسيرة كان دعا إليها بعض مناضلي حركة الماك بمناسبة عيد يناير انطلاقا من الجامعة وبمشاركة طلبة جامعيين تجمع ما يقارب 20 منهم في حدود الساعة العاشرة صباحا بمدخلها، ليشرعوا في السير متجهين نحو القطب الجامعي، إلا أن مصالح الأمن حاولت بعدها بقليل منعهم من ذلك باعتبار مسيرتهم غير مرخصة.

وفي بجاية، نظم أنصار حركة "الماك"، مسيرة انطلقت من جامعة عبد الرحمن ميرة، باتجاه ساحة حرية التعبير "سعيد مقبل" مرورا بمقر الولاية رددوا كالعادة شعارات مناهضة للسلطة.